В Петербурге за сутки выпала треть месячной нормы осадков

11 марта на территории Санкт-Петербурга выпало 29% месячной нормы осадков в виде снега, снежный покров в городе составил 32 мм к утру 12 марта, сообщил главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Санкт-Петербург получил 10 мм осадков (29% от месячной нормы) и прирост снежного покрова в 6 см. Сегодня утром высота снежного покрова в городе на Неве достигла 32 см — это самый высокий показатель с начала холодного сезона»,— написал он в своем Telegram-канале.

До этого максимум выпавшего за сутки снега в марте было зафиксировано 9 числа, тогда общая высота покрова составила 29 мм.

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