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«Зенит» заснул от собственного превосходства

но вырвал победу в матче с «Химками»

ФК «Зенит» чуть не потерял очки в матче с «Химками», ведущими борьбу за выживание в Российской премьер-лиге. Победу сине-бело-голубым на последних минутах принес удар головой бразильца Густаво Мантуана, вышедшего на замену. Два гола забил его соотечественник Малком, проведший сотую игру за петербургский клуб. Итоговый счет — 3:2. «Зенит» снова увеличил отрыв в турнирной таблице от идущего следом «Спартака» до восьми очков.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Ничто не предвещало «Зениту» проблем в дуэли 19-го тура РПЛ с «Химками». Клуб ведет тяжелую борьбу за сохранение места в элите. К тому же из стана подмосковной команды то и дело приходят сведения, что главный тренер Спартак Гогниев не может найти контакта с игроками. Накануне, говорили, тот подрался с несколькими футболистами. Сам Гогниев перед игрой в Петербурге сказал, что все это «внутренняя кухня», такое, дескать, случается в каждой команде и придавать этому значения не стоит.

«Зенит» на первых минутах не придал особого значения статусу соперника. Привычно контролировал игру, разыгрывал комбинации. К тому же Малком, как и в предыдущем матче чемпионата — с «Пари НН», забил быстрый гол. Только на этот раз не со штрафного, как делал Юрий Желудков, знаменитый игрок «Зенита», а после стремительной атаки от своих ворот. Начал ее вратарь Михаил Кержаков, разогнал Андрей Мостовой, там была и решающая передача Вендела, а забивал Малком уже с линии штрафной.

Одного гола бразильцу, не так давно ставшему гражданином России, показалось мало. В начале второго тайма он забил еще один, убежав от защитников. На этот раз правой ногой. Если найти игрока, который сейчас играет с лучшим настроением за «Зенит»,— это Малком. Наверное, его вдохновил не только российский паспорт, но и тот факт, что к нему в Петербург приехали родственники и друзья. Перед ними он старается еще пуще. Забив второй гол в ворота «Химок», бразилец догнал в споре бомбардиров РПЛ спартаковца Квинси Промеса. Тот в субботу дважды отличился в матче с «Факелом» («Спартак» выиграл 3:2) и довел счет забитых мячей в чемпионате до 16. У Малкома стало столько же. Правда, он ни разу не исполнял за «Зенит» удары с 11-метровой отметки. На счету Промеса два гола с пенальти.

Пока зенитовцы радовались достижениям бывшего игрока «Барселоны», соперники вынашивали планы мести. И на 75-й минуте их капитан Бутта Магомедов сократил разрыв в счете, поймав мяч на дальнем углу вратарской и отправив его между ног Кержакова. Передачу ему через всю штрафную сделал Давид Кобесов, обыгравший новичка «Зенита» — Ренана. Другие защитники хозяев в этот момент стояли и, как говорится, смотрели футбол.

А через несколько минут над «Газпром Ареной» разразился гром. Судья матча Артур Федоров назначил пенальти в ворота «Зенита», посмотрев VAR. Все произошло после столкновения вратаря Кержакова и форварда «Химок» Александра Руденко. Тот же Магомедов не промахнулся с 11-метровой. Казалось, «Зенит» потеряет очки на ровном месте.

Но тут Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, решился на смелые замены: выпустил на поле Данила Кругового и Арсена Адамова. Оба — защитники. Тем не менее именно после подключения на последних секундах к атаке Адамова и его передачи в штрафную спасительный гол для «Зенита» забил Густаво Мантуан, вышедший на замену чуть раньше. Его удар головой в дальнюю «девятку» вышел эффектным. Как и гол в ворота ЦСКА, который забил Мантуан, выйдя на замену в своем первом матче за «Зенит». Это случилось в середине августа. Тогда его мяч тоже оказался победным. Не зря Сергей Семак оставил в команде этого бразильца. Пока он принадлежит «Коринтиансу», а в Петербурге играет на правах аренды.

Так все и закончилось в этом нервном матче. У «Зенита» возникли определенные сложности после ухода с поля на 40-й минуте Вильмара Барриоса — он получил травму плеча. А после второго гола Малкома команда впала в сонное состояние. И вышла из него только в концовке матча, когда запахло жареным. До этого «Зениту» на «Газпром Арене» два мяча забил только «Ахмат» — тот матч, состоявшийся в начале ноября, завершился поражением петербургской команды со счетом 1:2. Больше «Зенит» в чемпионате не проигрывал. Сейчас он снова опережает «Спартак» в турнирной таблице на восемь очков.

За матчем на «Газпром Арене» наблюдали 20 638 зрителей — чуть больше, чем за предыдущей игрой с «Пари НН». Журналисты на пресс-конференции были тоже не очень активны. Задали Сергею Семаку только один вопрос: что с форвардом Иваном Сергеевым? У того — травма. А травма Барриоса, по словам Малкома, оказалась несерьезной. Так что колумбиец, скорее всего, примет участие в следующем матче «Зенита» в чемпионате против ЦСКА — он состоится в Москве 19 марта.

Еще до этого, 15 марта, сине-бело-голубым предстоит сыграть на «Газпром Арене» дуэль четвертьфинала Кубка России с московским «Динамо». На кубковые матчи не требуется Fan ID. Поэтому на стадион могут вернуться активные фанаты «Зенита» — хотя бы в знак протеста против ненавистного им закона.

Кирилл Легков

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