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Ранее судимый мэр Сретенска пьяным попал в ДТП, скрылся и угрожал полицейским топором при задержании

Мэр города Сретенска в Забайкальском крае Евгений Киргизов вчера вечером, 10 марта, попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места аварии, а при задержании угрожал полицейским топором, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вечером к сотрудникам полиции обратился местный житель, который сказал, что в его машину въехал незнакомец и скрылся с места ДТП. Полицейские проехали по городу и в одном из дворов обнаружили виновника аварии. Он вышел из машины и достал из багажника топор. Его скрутили и обнаружили, что пьяным водителем является глава города»,— сказал источник издания.

По его словам, на Евгения Киргизова составлено как минимум три протокола: по факту пьяной езды, оставления места ДТП и сопротивления полицейским.

Глава Сретенского района заявил изданию, что ему известно об инциденте, который произошел с главой города. «Делом занимаются правоохранительные органы. Подробностей я раскрывать не могу»,— отметил он.

По информации отдела расследований местного издания «Вечорка», Евгений Киргизов перед попаданием в ДТП на мосту через реку Шилку выскакивал из автомобиля, размахивал пистолетом, а затем повздорил с пассажирами проезжающего авто, угрожал им и устроил за ними погоню.

«Но и этого показалось ему мало. Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка. Затем просто уехал с места происшествия. Чтобы его задержать, пришлось вводить план "Перехват"»,— сообщает издание. Пресс-служба УМВД Забайкальского края от комментариев пока отказалась, добавили в «Вечорке».

Позднее два источника «Чита.ру» сообщили, что полицейские изъяли пистолет у задержанного главы города. Ранее на него поступила жалоба о демонстрации оружия, заявили собеседники издания. По их словам, изъятый пистолет не боевой, а пневматический или травматический.

Евгений Киргизов — член партии ЛДПР. Он стал мэром Сретенска в марте 2022 года. В 2016 году с него сняли судимость по трем статьям: «Хулиганство» (ст. 213 УК), «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК).

Как сообщает «Вечорка», в 2012 году Евгений Киргизов, будучи капитаном полиции, стрелял по проезжающим из табельного ПМ. Под обстрел попали УАЗ судебных приставов и автомобиль, за рулем которого находилась женщина. По данным издания, будущий глава города тогда отделался условным сроком.

Эрдни Кагалтынов

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