Сегодня исполняется 89 лет телеведущему Владимиру Познеру

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Владимир Познер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет писатель Евгений Водолазкин:

— Дорогой Владимир Владимирович, с днем рождения! Вы один из тех, кому, по слову Екклесиаста, дано исследовать «все, что делается под небом». Задача, что и говорить, масштабная. Негромкий голос, легкая ирония — только так, наверное, и можно ее выполнить. Тем самым напомнить нам, что все уже было и все, вообще говоря, проходит. Не сказать, что это прибавляет радости — скорее, спасает от отчаяния. Нас с Вами объединяют напряженное внимание к истории и любовь к Марселю Прусту. Что разъединяет? Ну, может быть, взгляд на вечную жизнь. Но это, думаю, временно. Что-то мне подсказывает, что мы с Вами запишем интервью и там. Произойдет это (надеюсь, еще не скоро!) в привычной для нас атмосфере уважения и доброжелательности. При полном отсутствии временных ограничений.

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