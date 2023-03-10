Число сексуальных преступлений в военных академиях в США выросло за год на 18%

В 2021–2022 учебных годах число насильственных действий сексуального характера в отношении курсантов американских военных академий выросло на 18%. Как показывают данные ежегодного анонимного опроса, проводимого Министерством обороны США в этих учебных заведениях, в прошлом учебном году каждая пятая курсантка (21,4%) жаловалась на нежелательные сексуальные контакты. В общей сложности это 155 случаев против 131 годом ранее. Об этом сообщает агентство AP.

Министерство обороны США ежегодно публикует два доклада о ситуации с насильственными действиями сексуального характера в высших военных учебных заведениях страны на основании заявлений курсантов. Кроме того, учитывая, что пострадавшие от подобных преступлений не всегда готовы сообщать о них правоохранительным органам, министерство также проводит раз в два года анонимные опросы среди курсантов и военнослужащих.

Основной рост случаев домогательств или изнасилований пришелся на Военно-морскую академию в Аннаполисе, где их стало почти вдвое больше по сравнению с предыдущим учебным годом: 61 против 33 годом ранее. Как отмечают авторы доклада, возможно, отчасти это объясняется снятием в тот период пандемических ограничений и возможностью для курсантов чаще посещать расположенные по соседству с академией бары. Более чем в половине сообщений курсантов о сексуальных домогательствах или изнасилованиях фигурировало употребление алкоголя, а в случае с Военно-морской академией США доля таких сообщений составляет 65%.

Алена Миклашевская