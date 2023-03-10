Экс-омбудсмен возглавил краевой колледж

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назначен директором ГБПОУ «Пермский краевой колледж “ОНИКС”». Как сообщил господин Миков «Ъ-Прикамье», сегодня он был представлен коллективу образовательного учреждения в качестве руководителя. В разделе с информацией о руководстве и педагогическом составе на сайте колледжа также уже отражена смена главы организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Павел Миков был уполномоченным по правам человека в Прикамье с 2017 года. В конце ноября 2022 года срок его полномочий истек. Новым омбудсменом стал бывший председатель гордумы и глава Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. Тогда сообщалось, что господин Миков займет вакантную с прошлого лета должность директора колледжа «ОНИКС». По данным «Ъ-Прикамье», в декабре началось оформление необходимых документов, его назначение на этот пост ожидалось после Нового года. Однако в феврале в краевом минобре сообщали, что решение по этому поводу еще не принято.

ГБПОУ «Пермский краевой колледж “ОНИКС”» — многопрофильное учреждение среднего профессионального образования. Готовит специалистов в сферах образования, информационных технологий, декоративно-прикладного искусства, кулинарии и других областях. Учредитель образовательной организации — министерство образования и науки Пермского края. Должность директора колледжа стала вакантной летом 2022 года, когда Олег Кондратюк, возглавлявший заведение с 1987 года, покинул пост. После его ухода обязанности руководителя колледжа исполняла заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.