ЕС к 2030 году хочет снизить энергопотребление на 11,7%

Страны Европейского союза к 2030 году планируют сократить конечное энергопотребление на 11,7%. Такое решение было принято по итогам обсуждения Совета ЕС и Европарламента. По мнению европейского руководства, эта мера позволит повысить эффективность борьбы с изменением климата и поможет ограничить использование европейскими странами российских энергоносителей.

В подписанном документе отмечается, что конечное энергопотребление в ЕС не должно будет превышать 763 млн тонн энергоносителей в нефтяном эквиваленте. Каждое из государств ЕС рассчитает свои программы сокращения энергопотребления, которые будут оценены Еврокомиссией с тем, чтобы они в сумме давали не менее 11,7% снижения, и при необходимости внесет коррективы. В среднем в год в период с 2024 по 2030 год страны ЕС должны будут сокращать конечное энергопотребление на 1,49%.

Кроме того, государства ЕС должны будут ускорить масштабную реновацию зданий, занимаемых государственными структурами, и ежегодно ремонтировать не менее 3% всех таких площадей, чтобы устранить возможные теплопотери, снизив необходимость тратить больше на отопление.

Алена Миклашевская