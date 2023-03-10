Власти Германии могут ограничить использование спецслужбами «шпионского» ПО Palantir

Власти нескольких германских земель начали проверку того, как местные правоохранительные органы используют программное обеспечение от американской компании Palantir. Об этом пишет The Financial Times, пообщавшаяся с властями нескольких земель. Как сообщает издание, представители Баварии и Северного Рейна — Вестфалии заявили, что они изучают вопрос использования данного ПО..

Американская компания Palantir Technologies создана в 2004 году. Она разрабатывает ПО, которое отслеживает реальных и потенциальных преступников с помощью анализа телефонных записей, фотографий, денежных переводов и других данных. С компанией сотрудничают спецслужбы и полиция многих стран. В 2020 году Palantir провела IPO, инвесторы оценили всю компанию в $21 млрд.

В феврале Федеральный конституционный суд Германии в ответ на иск против земель Гессен и Гамбург постановил, что некоторые правила использования этого ПО местными правоохранительными органами противоречат конституции и нарушают право граждан на конфиденциальность.

Полиция Гессена с 2017 года использует основанный на технологиях Palantir инструмент HessenDATA. Гамбург, Бавария и Северный Рейн — Вестфалия только готовятся внедрить подобные инструменты. Теперь им придется пересмотреть правила их применения.

Иск в суд подала правозащитная организация «Общество за гражданские свободы». Вопросы вызвали разработанные Palantir технологии, направленные не на преследование людей, уже совершивших преступление, а на прогнозирование возможности совершения такового. В итоге было признано, что действующие в Гессене и Гамбурге правила позволяют слишком широко применять подобные инструменты, в то время как их использование допустимо только в отношении наиболее опасных деяний.

«Мы должны спросить себя: использование сбора данных и искусственного интеллекта просто дополняет обычную работу полиции? Или появились совершенно новые возможности для вмешательства в частную жизнь?» — отметила в связи с этой ситуацией депутат Бундестага от партии «Зеленые» и эксперт по защите данных и конфиденциальности Мисбах Хан.

В сентябре прошлого года Минздрав Великобритании под давлением общественности разорвал контракт с Palantir на услуги обработки big data.

Яна Рождественская