В Тюмени возбудили уголовное дело после захвата в заложники сотрудников «Магнита»

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и захвате заложников (п. «в, г, ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ) в отношении мужчины, который напал на сотрудников магазина «Магнит». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в магазине на улице Александра Протозанова в Тюмени. По данным следствия, 33-летний мужчина, находясь в супермаркете «Магнит» «без конкретных намерений», схватил витринный нож и захватил в заложники трех сотрудников магазина. Двое из них смогли сбежать, а третий находился с подозреваемым еще несколько часов.

Впоследствии нападавшего задержали сотрудники ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны управления Росгвардии. Никто из заложников не пострадал.

Подозреваемого после задержания доставили в следственный отдел для дачи показаний. «Следователями СКР назначен комплекс экспертиз. Проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителя управления»,— отметили в пресс-службе.

Илья Смирнов, Екатеринбург