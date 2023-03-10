Социальный стационар в Воронежской области за 759 млн рублей построит «Воронежстройреконструкция»

ООО «Воронежстройреконструкция» стало победителем аукциона на строительство жилого корпуса для стационарного социального обслуживания населения в Поворинском районе Воронежской области. Компания предложила выполнить работы за 759,4 млн руб. при начальной цене 760,32 млн руб., следует из документации закупки.

Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию и возвести здание. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежстройреконструкция» принадлежит Александру Чурсину (50%), Юрию Кондратьеву (28%) и Ольге Поцебневой (22%). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Юрий Кондратьев. Выручка компании в 2021 году составила 1,09 млрд руб., чистая прибыль — 11,2 млн руб.

Олег Мухин