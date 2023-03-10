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Рябков: Россия не позволит спустить на тормозах расследование подрыва «Северных потоков»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит спустить «на тормозах» происходящее с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он призвал США и «европейских сателлитов» прекратить «саботаж» запуска международного расследования атак на газопроводы.

«Курс взят на то, чтобы все это замылить. Но мы не дадим спустить на тормозах происходящее, мы призываем США и их европейских сателлитов прекратить линию на саботаж того, что назрело, а именно запуск независимого международного расследования этого события»,— сказал Сергей Рябков в эфире RT Arabic (цитата по «РИА Новости»).

В начале марта ряд СМИ опубликовали материалы со ссылкой на источники, что к подрыву газопроводов может быть причастная некая проукраинская группа. О ком именно идет речь, неизвестно. The Times писала, что частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и ее президентом Владимиром Зеленским. The Telegraph утверждал о возможной причастности известного украинского бизнесмена. По информации The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.

В Кремле заявляли, что не верят информации СМИ о причастности к подрыву газопроводов частных лиц. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобное могли организовать только спецслужбы. Господин Песков также призывал к тому, чтобы страны-акционеры «Северных потоков» настаивали на запуске международного расследования. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия собирается опубликовать переписку по расследованию подрывов.

О ситуации — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Олеся Павленко

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