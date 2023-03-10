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В Сочи бывший высокопоставленный полицейский осужден на 11 лет за должностные преступления

Центральный районный суд Сочи признал Руслана Хавдока, бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) городского УМВД, виновным в получении взятки, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в сумме 15 млн руб.

Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что в 2013 году, являясь оперуполномоченным отделения по контролю за олимпийским строительством ОЭБ и ПК города Сочи Руслан Хавдок получил от руководителя строительной фирмы 5,1 млн руб. за поиск лиц, совершивших мошенничество в отношении застройщика. В 2016 году сотрудник МВД предложил женщине – владелице той же фирмы помочь с взысканием долга с контрагента, за это господин Хавдок получил 1,5 млн руб. Следствие установило, что в этом случае сотрудник МВД не собирался выполнять взятые на себя обязательства, то есть совершил мошенничество. В 2018 году полицейский предложил предпринимателю возможность уклониться от проверки финансово-хозяйственной деятельности с целью сокрытия ухода от налогов, за это он попросил взятку в размере 3 млн руб. После получения денег посредником противоправная деятельность была пресечена. Руслан Хавдок скрылся от следствия, в октябре 2021 года он был задержан.

В ходе расследования и суда бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Сочи Хавдок не признал вину в получении взяток, объясняя, что во всех трех эпизодах он якобы обманывал предпринимателей, не собираясь ничего для них делать.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар

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