FT: ЕС введет совместное морское патрулирование для борьбы с российскими кораблями-шпионами

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения совместного морского патрулирования и ежегодного проведения военно-морских учений для борьбы с российскими разведывательными кораблями и защиты критической морской инфраструктуры, сообщил Financial Times (FT) комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

По словам господина Синкявичюса, обновленная морская стратегия ЕС будет обнародована сегодня, 10 марта. Документ также будет предусматривать расширение спутникового мониторинга и обмена разведывательными данными между государствами-членами.

Комиссар заявил, что необходимость в защите критической морской инфраструктуры и кораблей от физических и киберугроз возникла после подрывов газопроводов «Северного потока».

По информации издания, государства—члены ЕС сообщают о возросшей активности России вокруг морских ветряных электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей в Северном море. В частности, об этом заявляли спецслужбы Нидерландов и Бельгии.

22 февраля власти Бельгии сообщили о начале расследования в связи с «подозрительным поведением» российского судна возле ветряных электростанций, подводных газопроводов и кабелей связи. За день до этого Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предупредила операторов энергетической инфраструктуры в Северном море о рисках диверсий со стороны России.

Норвегия ранее также выпустила доклад, в котором проводилась оценка возможных диверсий на подводной инфраструктуре. Осло считает маловероятным, что это произойдет в 2023 году, однако не исключает диверсий при эскалации конфликта на Украине. По мнению властей Норвегии, нефтяной сектор является наиболее уязвимой целью.

В сентябре 2022 года произошла диверсия на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были предназначены для поставок российского газа в Европу. Они были подорваны в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии, Вашингтон назвал это ложью.

В марте западные СМИ начали публиковать сообщения о возможной причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов. Первой информацию западных разведслужб опубликовала The New York Times. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. The Telegraph сообщала о возможной причастности известного украинского бизнесмена.

Подробнее о новых данных — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Эрдни Кагалтынов