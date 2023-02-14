Разведка Норвегии выпустила доклад о российской ядерной угрозе

Норвежская разведывательная служба (NIS) выпустила ежегодный доклад о ключевых угрозах национальной безопасности страны. В документе говорится, что «в условиях ослабления обычного потенциала значительно возросло значение ядерного оружия для России». По данным разведки, у России есть большие запасы военной техники, особенно старых типов, и NIS опасается эскалации между РФ и НАТО.

Согласно докладу (.pdf), российские стратегические и региональные силы сдерживания «приобретают все большее значение для российской военной мощи». «Центральная часть ядерных сил (России) размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота. Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу при нескольких сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО»,— считает NIS.

По информации разведслужбы, у России также есть «противоспутниковое оружие и киберсредства, которые могут угрожать Норвегии и НАТО». NIS убеждена, что «по мере возрастания значения ядерного оружия и сил стратегического сдерживания» все важнее становится оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове, Северном бастионе и в Баренцевом море. Разведка также пишет о «возрастании вероятности недопонимания между Россией и НАТО» и опасается «непреднамеренных инцидентов», что повышает риск эскалации.

В NIS заявили, что российские военные на Украине расходуют много оружия большой дальности, в частности, ракет наземного базирования. «Высокоточное оружие составляет существенную часть российской стратегии обороны и сдерживания по отношению к НАТО, и России придется сохранить большую часть оставшихся ракет в качестве стратегического резерва»,— утверждает разведка Норвегии.

В июне 2022 года лидеры стран НАТО согласовали новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности военного блока. Вместе с этим НАТО отмечало, что не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы, а также рассчитывает сохранить каналы связи с ней для снижения рисков и предотвращения эскалации. 26 октября под контролем президента Владимира Путина прошли учения по нанесению ответного ядерного удара. После них он заявил, что России нет смысла применять ядерное оружие против Украины.