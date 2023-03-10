На строительство стационара детской больницы в Ярославле не хватает денег

Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали изменения в правила землепользования и застройки города, которые позволяют начать строительство нового корпуса Ярославской областной детской больницы на 200 коек. Вопрос рассматривался на комиссии по экономике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная детская больница

Фото: odkb76.ru Ярославская областная детская больница

Фото: odkb76.ru

Строительство стационара детской больницы будет идти на средства национального проекта «Здравоохранение». Как рассказал депутатам главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, нынешнего объема финансирования, определенного в рамках ценового аудита, не хватает.

«Стоимость строительства определена в размере 2 млрд руб. На реализацию мероприятий по строительству предусмотрены все бюджетные ассигнования. В этом году миллиард, следующие средства в 2024 году. В адрес министра здравоохранения РФ за подписью губернатора направлено обращение о предоставлении дополнительного финансирования из федерального бюджета»,— рассказал Артем Цымбалов.

Главный архитектор Ярославля не смог сказать, какой объем финансирования дополнительно необходим. Пока же комиссия по экономике поддержала изменение правил землепользования и застройки для участка на Тутаевском шоссе, необходимые для начала строительства.

Андрей Иванов