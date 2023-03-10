На строительство стационара детской больницы в Ярославле не хватает денег

Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали изменения в правила землепользования и застройки города, которые позволяют начать строительство нового корпуса Ярославской областной детской больницы на 200 коек. Вопрос рассматривался на комиссии по экономике муниципалитета.
Ярославская областная детская больница
Фото: odkb76.ru
Строительство стационара детской больницы будет идти на средства национального проекта «Здравоохранение». Как рассказал депутатам главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, нынешнего объема финансирования, определенного в рамках ценового аудита, не хватает.
«Стоимость строительства определена в размере 2 млрд руб. На реализацию мероприятий по строительству предусмотрены все бюджетные ассигнования. В этом году миллиард, следующие средства в 2024 году. В адрес министра здравоохранения РФ за подписью губернатора направлено обращение о предоставлении дополнительного финансирования из федерального бюджета»,— рассказал Артем Цымбалов.
Главный архитектор Ярославля не смог сказать, какой объем финансирования дополнительно необходим. Пока же комиссия по экономике поддержала изменение правил землепользования и застройки для участка на Тутаевском шоссе, необходимые для начала строительства.