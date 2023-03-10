Петербургский водоканал реконструирует Главную водопроводную станцию у Смольного

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в ближайшие дни назовет победителя в конкурсе на проектирование работ по реконструкции Главной водопроводной станции, расположенной на Кавалергардской, 42. Речь о территории у «Сада на Неве». Теоретически станции может потребоваться еще меньше места, пишет «Фонтанка».

Главная станция снабжает питьевой водой более 1 млн человек в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и других районах Петербурга. Ей уже 160 лет, две технологические линии очистки здесь устанавливали в 1930-х (двухступенчатая с отстаиванием и фильтрацией) и в 1960–1970-х годах (одноступенчатая на контактных осветителях). Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ объявили в конце февраля, стартовая стоимость составляет 285 млн руб. На них отводят работы до конца 2024 года. Контракт на масштабную реконструкцию планируют подписать с нулевых годов, Смольный несколько раз объявлял конкурс, а после отменял его. До настоящего времени ввели лишь новую насосную станцию.

В нулевых «Ленгипроинжпроектом» разработал проект, согласно которому на месте двух старых блоков водоочистки возвели бы новый современный. За счет него производительность бы выросла с 400 тыс. кубометров в сутки до 500 тыс. Однако, как следует из нового техзадания, теперь этот показатель является избыточным.

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