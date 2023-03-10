Главные новости к утру 10 марта

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, который занял пост в третий раз.

В Гамбурге шесть человек погибли, 24 пострадали при стрельбе в центре свидетелей Иеговы (в РФ организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена). Правоохранительные органы оценивают произошедшее как «массовое убийство на почве одержимости».

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве. Власти квалифицировали нападение как теракт.

Спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже ожиданий Минцифры, сообщили «Ъ» участники рынка, банки и застройщики. Они отмечают сложность получения кредита. Кроме того, ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы. Подробнее

Россия опубликует переписку по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он раскритиковал Данию, Германию и Швецию за отказ в доступе к информации по расследованию.

Der Spiegel и Reuters узнали подробности о розыске яхты в связи с подрывом «Северных потоков». Предположительно взрывчатку перевозили на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген.

Wildberries впервые уступила лидерство по доле новых селлеров. Причиной могло стать введение комиссии для регистрации новых продавцов. Подробнее

Республиканцы и демократы в Сенате США предложили запретить импорт российского урана. В комитете по энергетике и природным ресурсам считают, что страна может отказаться от его использования. О попытках США снизить зависимость от российского урана

США призвали крупнейших трейдеров нарастить поставки российской нефти, сообщили источники Financial Times. Как отмечает издание, представители рынка «с осторожностью относились» к поставкам нефти из России после введения ценовых ограничений на российские энергоносители.

Умерла последняя выжившая участница антифашистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц. Ей было 103 года.

О предстоящих 10 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».