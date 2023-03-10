Главные анонсы 10 марта

В Москве Измайловский суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

США вводят пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия.

Состоится годовое собрание акционеров Apple Inc.

В Москве арбитражный суд проведет заседание по иску ПАО «Дальневосточное морское пароходство» к своему акционеру Зиявудину Магомедову, а также ряду компаний на 80,1 млрд руб. и $13,8 млн.

В Москве Басманный суд проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иностранным агентом) о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может пересмотреть суверенный рейтинг Украины.

В Тбилиси работа парламента Грузии будет осуществляться в ограниченном режиме в связи с ущербом, нанесенным в ходе акции протеста против принятия закона об иноагентах.

В Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во Франции пройдут переговоры президента Эммануэля Макрона с британским премьером Риши Сунаком.

В Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, подпишет указ о назначении всеобщих выборов на 14 мая.