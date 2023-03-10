Республиканцы и демократы в Сенате США предложили запретить импорт российского урана

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект о введении эмбарго на российский уран. В комитете Сената Конгресса США по энергетике и природным ресурсам считают, что страна может отказаться от его использования.

Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что в штате Вайоминг есть ресурсы для наращивания производства в США. Демократ Джо Мэнчин считает, что законопроект поможет США отказаться от «зависимости от импортируемого из России уранового топлива». Республиканец Джим Риш отметил, что пока у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана. По его мнению, эта ситуация привела «к небезопасной зависимости от России».

Соавторами законопроекта также стали демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл. Информация опубликована на сайте комитета по энергетике и природным ресурсам (ресурс недоступен на территории РФ).

Страны Запада стали активно обсуждать отказ от российского урана в 2023 году. По итогам 2022 года, по информации Королевского объединенного института оборонных исследований, объем экспорта продуктов и технологий атомной отрасли России увеличился на 20%. Источники Bloomberg утверждают, что в США обеспокоены поставками российского урана в Китай. Европарламент в начале февраля призвал изгнать из ЕС «Росатом» и отказаться от импорта урана.

О попытках Вашингтона снизить зависимость от российского урана — в материале «Ъ» «США копят уран».

Леонид Уварчев