Из свежей почты

Мухаммад Давлетмурзаев, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 146 261 руб.

Внимание! Цена лечения 245 261 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 19 тыс. руб.

Мухаммад родился недоношенным, в тяжелом состоянии, два месяца его выхаживали в больнице. Врачи сказали, что он будет нуждаться в лечении и постоянном уходе. Сына нельзя оставить без присмотра: он не может сам есть, стоит и ходит с поддержкой, не говорит, почти не видит. За лечение Мухаммада готовы взяться в московском Институте медтехнологий, но средств на него у меня нет. Я вдова с двумя маленькими детьми. Помогите нам! Хава Хачукаева, Чеченская Республика

Невролог Института медицинских технологий Елена Малахова (Москва): «У Мухаммада ДЦП, спастическая диплегия — нарушение работы мышц рук и ног, задержка психомоторного и речевого развития. Мальчик нуждается в госпитализации для коррекции тонуса мышц, увеличения двигательной активности, восполнения отсутствующих навыков, развития речи».

Кирилл Кулешов, 1 год, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 149 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 23 тыс. руб.

Когда Кирюше было два месяца, на левой стороне его затылка появилась вмятина, а затем небольшое уплощение на лбу справа. Сыну провели компьютерную томографию головы, и нейрохирург поставил диагноз «позиционная плагиоцефалия». Деформированный череп будет давить на мозг — это грозит отставанием в развитии, проблемами со слухом, зрением. Кириллу нужно носить специальные шлемы-ортезы — это поможет исправить деформацию, но лечение платное, у нас нет таких денег. Анна Кулешова, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Кирилла выраженная деформация черепа, отмечается асимметрия лица. Возможна коррекция деформации при помощи краниальных ортезов — шлемов. Их ношение обеспечит анатомически правильную форму головы».

Иван Третьяков, 6 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 155 240 руб.

Внимание! Цена лечения 317 240 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 140 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 22 тыс. руб.

Ваня родился с подвернутыми стопами и пороком сердца. В месяц ему начали гипсовать ножки по методу Понсети, но мы вынуждены были прервать терапию: потребовалась операция на сердце. Потом лечение косолапости продолжили, и стопы у Вани вышли в правильное положение, сын пошел. Но в прошлом году стопы вновь начали подворачиваться: произошел рецидив. Нужны этапные гипсования и операция по высвобождению мышц и сухожилий. У нас нет возможности оплатить лечение, не оставляйте нас! Наталия Третьякова, Тульская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Необходимо хирургическое лечение — реконструкция заднего и среднего отделов стоп, а перед операцией курс гипсований по методу Понсети. Это исправит деформацию, избавит Ваню от болей и нормализует его походку».

Ваня Сыранов, 4 года, структурная фокальная эпилепсия, требуется лекарство на полгода. 148 721 руб.

Внимание! Цена лекарства 212 721 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 40 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 24 тыс. руб.

На третьи сутки после рождения у Ванечки возникли судороги, его перевели в реанимацию, а из больницы выписали через полтора месяца. Но судорожные приступы у сына не прекратились, Ване диагностировали эпилепсию. Когда в комплексную терапию ввели препарат сабрил, число приступов уменьшилось. Из-за болезни сын перестал развиваться, не сидит, не ползает, не говорит. Мы много занимаемся реабилитацией Вани, занятия оплачиваем сами. Сыну необходимо постоянно принимать сабрил, но стоит он дорого, а местный минздрав отказал нам в покупке препарата за госсчет. Пожалуйста, помогите! Елена Сыранова, Костромская область

Невролог НМИЦ здоровья детей Наталья Лапшина (Москва): «Сабрил — единственный препарат, который помогает Ване, у ребенка значительно снизились число и сила приступов. Препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

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