11,106 триллиона рублей составил на 1 марта 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $147,2 млрд. За месяц размер фонда вырос на 298 млрд руб., но сократился на $8,1 млрд в долларовом выражении. В феврале, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 131,7 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 7,378 млрд юаней и 12 тонн золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 марта ликвидная часть ФНБ состояла из €10,5 млрд, 300 млрд китайских юаней, 539 тонн золота в обезличенной форме и 6,1 млрд руб. В целом объем ликвидной части был равен в эквиваленте 6,446 трлн руб., или $85,5 млрд.