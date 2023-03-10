Областной спорткомплекс с удорожанием

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о порядке предоставления бюджетных инвестиций ООО «Аврора» — концессионеру строительства многофункционального спортивного комплекса в Мурино площадью 15 тыс. кв. м. Проект выполняется в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2020 году. Заявленная тогда стоимость в 1,6 млрд рублей увеличилась до 2,5 млрд. Но в остальном проект выполняется по графику, подтвердили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В состав объекта входят две ледовые арены (для хоккея и фигурного катания), бассейн для взрослых (шесть дорожек 25х16 м), семь спортивных залов, площадки для футбола, баскетбола, волейбола

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В состав объекта входят две ледовые арены (для хоккея и фигурного катания), бассейн для взрослых (шесть дорожек 25х16 м), семь спортивных залов, площадки для футбола, баскетбола, волейбола

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Многофункциональный спортивный комплекс в Мурино будет размещен на пересечении Ручьевского проспекта и улицы Шувалова. В состав объекта входят две ледовые арены (для хоккея и фигурного катания), бассейн для взрослых (шесть дорожек 25х16 м), семь спортивных залов, площадки для футбола, баскетбола, волейбола. Концессионное соглашение о строительстве спортивного сооружения было подписано правительством Ленинградской области с ООО «Аврора» в 2020 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 1,6 млрд рублей. Срок концессионного соглашения — 21 год.

По уточненным данным комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, общая стоимость проекта многофункционального спортивного комплекса в Мурино в настоящее время составляет 2,5 млрд рублей. Ленинградская область предоставляет под реализацию проекта земельный участок в 2,8 га, также определен размер финансового участия региона в проекте — 85% от размера инвестиций. «Текущий объем финансирования определен по итогам проектирования. Кроме того, на увеличение сметы повлияли инфляция и удорожание строительных работ»,— уточнили в пресс-службе комитета.

Согласно постановлению правительства Ленинградской области, подписанного губернатором Александром Дрозденко на этой неделе, за счет бюджета региона финансируются разработка проектной, сметной и рабочей документации, государственная экспертиза проектной документации, строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы, в том числе на подключение объекта к инженерным сетям.

Реализация проекта осуществляется в сроки, определенные при заключении концессионного соглашения, подтвердила «Ъ-СПб» руководитель проекта ООО «Аврора» Мария Боброва. В этом месяце ожидается получение положительного заключения госэкспертизы проектной документации. В апреле компания приступит к строительству. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2025 года. Эксплуатацией объекта займется организация, управляющая сетью спортивных клубов «ОранжФитнес».

Как сообщается на сайте областной администрации, помимо спорткомплекса в Мурино, в рамках концессионных соглашений в регионе уже построен бассейн в Гатчине (сдан в 2022 году) и сооружается бассейн в Сертолово (планируемый срок ввода — конец 2024 года).

В Петербурге для строительства спортивных сооружений также используется концессионная схема. Как сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям города, сегодня в стадии реализации находятся два объекта: спортивно-зрелищный центр на улице Верности (правительство города передало участок 2,7 га АО «ФК "Зенит"» в 2020 году, см. «Ъ-СПб» от 07.06.2022) и многофункциональный спортивно-досуговый комплекс «СКА-Арена» на месте бывшего СКК.

Александра Тен