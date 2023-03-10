На Минеральной продают ископаемое

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги дореволюционное здание на Минеральной улице, 10, лит. А, вместе с земельным участком. Стартовая цена аукциона составляет 31,7 млн рублей. Однако эксперты сомневаются, что данный лот может привлечь покупателя. Это проблемный объект, который может упасть на плечи инвестора мертвым грузом, предупреждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО«Российский аукционный дом» Фото: АО«Российский аукционный дом»

В Санкт-Петербурге на торги выставили здание 1917 года постройки и земельный участок под ним. Строение находится по адресу Минеральная улица, 10, лит. А. Общая площадь постройки составляет 1272,7 кв. м. Это шестиэтажное административное здание. Стартовая цена составляет 31,7 млн рублей. Аукцион состоится 25 апреля. Вместе с дореволюционным домом в этом же лоте также продается соседнее здание 1960 года постройки (лит. Б). Площадь здания 59,8 кв. м. Ранее в нем находилась прачечная. Общее состояние зданий оценивается как неудовлетворительное. В настоящее время они заброшены.

В телеграм-канале «Живой город» отметили: «Зон охраны тут нет, поэтому покупатель волен будет строить на участке все, что захочет». При этом эксперты сомневаются, что город позволит снести историческую постройку.

Так, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов уверен, что если на объект найдется покупатель, то цена будет невелика, в районе 50–100 млн рублей. Также эксперт полагает что данный лот может быть интересен инвесторам в рамках сотрудничества со Смольным.

«Инвестиционная привлекательность данного объекта довольно низкая. В первую очередь из-за локации. Это промышленная зона Калининского района. А с учетом года постройки у нового собственника могут возникнуть проблемы со сносом объекта или с его реконструкцией под современное здание. Самым интересным в этом лоте является непосредственно земельный участок, на котором можно разместить небольшой бизнес-центр. Это станет возможным лишь при условии, что власти разрешат снести существующую постройку и заново застроить участок. Однако вероятность этого мала, учитывая возраст объекта»,— считает господин Дуванов.

Екатерина Рязанова