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Счастливые несчастливицы

Концерт-трибьют «Колибри» на Новой сцене Александринского театра

Плодородная тема на платформах с лентой материалов по интересам: артисты, которые умеют петь как профессиональные вокалисты. Самобытные авторы обычно резюмируют: пение — это отдельная специальность, и никакая Барбра Стрейзанд не будет ровней Марии Каллас. Тем не менее петь театральных артистов учат. И танцевать тоже. Некоторые из них также освоили музыкальные инструменты. Чему и стали свидетелями зрители концерта, посвященного 35-летию группы «Колибри» на Новой сцене Александринского театра.

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Участница группы «Колибри» Инна Волкова перед началом концерта

Участница группы «Колибри» Инна Волкова перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление актеров «Театр на Литейном»

Выступление актеров «Театр на Литейном»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Участники концерта за кулисами

Участники концерта за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Певец Егор Хромов-Борисов во время выступления

Певец Егор Хромов-Борисов во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«Театр БИТКОМ» во время репетиции своего выступления

«Театр БИТКОМ» во время репетиции своего выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Участница группы «Колибри» Ирина Шароватова перед концертом

Участница группы «Колибри» Ирина Шароватова перед концертом

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление артистов «Театр БИТКОМ»

Выступление артистов «Театр БИТКОМ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Певица Инна Волкова (в центре) и актер и ведущий концерта Александр Лушин (справа) за кулисами

Певица Инна Волкова (в центре) и актер и ведущий концерта Александр Лушин (справа) за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Дуэт «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» за кулисами

Дуэт «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление дуэта Смирнов «Вертепъ»-Кадыров

Выступление дуэта Смирнов «Вертепъ»-Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «ТриОпять»

Выступление группы «ТриОпять»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Дуэт «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» во время выступления

Дуэт «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «НеБДТ»

Выступление группы «НеБДТ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «НеБДТ»

Выступление группы «НеБДТ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «Девы Евы»

Выступление группы «Девы Евы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Актер и певец Александр Лушин во время выступления

Актер и певец Александр Лушин во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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Участница группы «Колибри» Инна Волкова перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление актеров «Театр на Литейном»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Участники концерта за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Певец Егор Хромов-Борисов во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«Театр БИТКОМ» во время репетиции своего выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Участница группы «Колибри» Ирина Шароватова перед концертом

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление артистов «Театр БИТКОМ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Певица Инна Волкова (в центре) и актер и ведущий концерта Александр Лушин (справа) за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Дуэт «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» за кулисами

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление дуэта Смирнов «Вертепъ»-Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «ТриОпять»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Дуэт «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «НеБДТ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «НеБДТ»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выступление группы «Девы Евы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Актер и певец Александр Лушин во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Театралы и меломаны, наверное, ожидали увидеть соединение музыки и театра, с которого начинались «Колибри», с их авангардными мини-спектаклями и сменой ностальгических и сюрреалистических нарядов. А хотели бы послушать наилучший вокал — отправились бы тем же вечером в Мариинский театр на «Аиду» с Еленой Стихиной.

«Колибри» известны глубокой самоиронией в песнях, на сцене и в жизни. На концерте же в основном собрались представители направления, которое называют «теплым» театром, которому свойственна задушевность. Ведущий Александр Лушин рассказывал о временах, когда он был женат на Наталье Пивоваровой, создательнице «Колибри» и «Такого театра», погибшей в 2007 году. Например, что песню «Темочка» она посвятила разлуке с любимым, отправившимся на заокеанские гастроли.

Теперь же со стороны теплых морей была установлена связь с Александром Баргманом. Он снял видео на одной из израильских лестниц с песней «Гамбургская лирическая», которую сочинил с Александром Лушиным. А тот живьем подпел за Александра Ливера. Еще одним номером в его исполнении стала жизнерадостная «Как хорошо».

Режиссера Романа Смирнова в гитарном дуэте сопровождал Наиль Кадыров, хорошо известный сотрудничеством с Майком Науменко и Федором Чистяковым. Исполняли «Темочку».

Перед ними с «Темочкой» же выходили участницы Театра Битком, показав, что такое молодость, красота и здоровье. Их версия, с участием энергичного танцора, песни «В солнечном крае» Натальи Пивоваровой напомнила ее слова: «Мы не певицы, а клоунессы».

Еще один дуэт из взрослых мужчин: «ЯТЕБЯТОЖЕНЕТ» (Александр Машанов, вокал, виолончель, и Александр Лыгун, фортепиано) показал строгую и скупую версию чуть более кафешантанной в оригинале Игоря Мосина песни «В стаканах полно налито». Ее автор, Елена Юданова, чьи хиты («Город», «Желтый лист осенний», «Лиза», «Женские штучки», «Провал») исполняли в тот вечер и другие артисты, имеет театральное прошлое (работала в Театре им. Ленинского Комсомола художником бутафором-оформителем) и сейчас далека от светской жизни. Певицы, которую многие считают звездой квартета, с выдающимися талантом, голосом, обаянием и добротой, на вечере не было. Хотелось бы, чтобы сегодня у Елены Юдановой все было хорошо.

Ирина Кооп (Шароватова) часть концерта счастливо улыбалась на первом ряду, а остаток, со свойственной ей тягой к перемене мест, наблюдала, притаившись в тени, чтобы выйти в финале к рукоплесканиям и радостным крикам. Из песен Ирины прозвучали «Если ты дышишь» и «Один».

Инна Волкова рядом со своей дочерью Александрой Башировой, похоже, была довольна все время, но особенно оживилась под конец, когда на сцене появились любимцы публики Ольга Альбанова и артисты Небольшого драматического театра, с «Лизой», «Карнавалом» Натальи Пивоваровой и «Серым голубем» Петра Мамонова. Песни авторства Инны на концерте: «Тот, который», «Орбитальная станция», «Ромашки».

Инна — главная движущая сила коллектива с тех пор, как Наталья Пивоварова покинула его в 1999 году. Инна и промоутер Денис Рубин организовали и это юбилейное действо под названием «Полет нормальный», и с художником Андреем Шелютто занимаются заслуживающим отдельного рассказа трибьютом «Передай другому». Его участники из группы «Радар» на концерте своей брасс-мощью показали возможности тех, кто занимается музыкой профессионально. Роман Парыгин заметил, что песня «Ромашки» вывела его на сцену. «Колибри» тогда с Tequilajazzz показывали свою программу «Бес сахара».

Записывая девять альбомов с 1991 по 2021 год, «Колибри» были тесно связаны с противоположными по стилям группами: «Аквариум», «Телевизор», «Препинаки», «НОМ», Tequilajazzz, SoundsScript33, а также исполнителями: Юрий Соболев (Гомберг), Вячеслав Кошелев, Андрей Муратов, Олег Эмиров, Виктор Санков. При этом «Колибри» не встали на путь, которым иногда следуют альтернативные музыканты,— от панка к попу. Они испробовали множество образов, начав с эстрадных песенок 1960-х, затем занимались актуальной музыкой от джаз-рока до нойза.

Когда «Колибри» примеряли на себя очередной стилевой наряд, он каждый раз оказывался впору. Даже (и особенно) когда выглядел не таким, как у других. Как платье «Мальвины» у Натальи для песни «Американская жена». Оно было из полиэтилена, и зрители в Рок-клубе на этой песне увидели то, что другие певицы не показывали. В другом наряде корсетного вида, к этой же песне, лиф вообще убрали. Возможно раскрепощенность Натальи была родом из театра Полунина, где она начинала в 1982 году и потом всю жизнь дружила с Вячеславом Ивановичем. Или от Валерия Леонтьева, у которого в одном туре была костюмером.

Когда в 2021 году у «Колибри» вышел альбом «Счастья нет», Инна Волкова и Денис Рубин добились того, что вместо невозможного концертного он получил театральное воплощение силами Алены Коган и Олега Михайлова. «Спектакль глубокий и архитектурный. Музыку построили из самых разных артефактов и движений. Достоин лучших фестивалей»,— отметила работу Ирина Шароватова.

Тем временем продюсер «Счастья нет» Виктор Санков начал работу над новым альбомом с Инной в виде дуэта. Несколько коллег по цеху высказали желание присоединиться, узнав об их планах. Первый трек уже готов и скоро выйдет в свет.

В концерте также участвовали: Егор Хромов-Борисов, «ТриОпять», «Студия-театр Бызгу», «Девы Евы» (театр «ВелесО»).

Алексей Любимов

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