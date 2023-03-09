За прогульный образ жизни

Группа депутатов заксобрания Пермского края внесла законопроект о внесении изменений в региональный закон о статусе депутата парламента. Его инициаторы предлагают дополнить его нормой, которая позволит досрочно прекращать статус депутата, если он без уважительной причины отсутствует на заседаниях свыше шести месяцев подряд. Депутаты говорят, что приводят законодательство края в соответствие с федеральным. По их мнению, проект носит дисциплинарный характер, поскольку за «прогулы» и неисполнение обязанностей лишить полномочий депутата сейчас нельзя. В Пермской городской думе говорят, что вопрос введения аналогичной нормы там пока не обсуждается.



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С инициативой о внесении изменений в региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» вы­шли пять парламентариев: Елена Зырянова, Александр Третьяков, Алексей Мельников, Сергей Ветошкин и Александр Бойченко. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что региональный нормативный акт должен быть изменен в связи с принятием 6 февраля ФЗ «О внесении изменений в ФЗ „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“».

В частности, народные избранники предлагают внести в региональный закон норму, согласно которой дополняются основания для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного собрания региона. Сейчас ст. 3 регио­нального закона предусматривает семь оснований для этого. Среди них собственное желание депутата, его смерть, вступление в силу обвинительного приговора суда, признание депутата недееспособным, выход из гражданства РФ, а также избрание в другие представительные органы и переход на работу в исполнительные или муниципальные органы. Также депутат теряет статус, если он будет отозван избирателями и в случае рос­пуска заксобрания.

Согласно законопроекту, теперь полномочия должны прекращаться еще и в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа в течение шести месяцев подряд.

Один из соавторов законопроекта депутат Елена Зырянова (фракция «Единая Россия») призывает не искать в нем политическую подоплеку. По ее словам, новое основание для прекращения полномочий региональных депутатов было внесено в федеральное законодательство, а краевой закон должен учитывать эти изменения. «Скорее всего, новая норма появилась из-за того, что случаи самоустранения депутатов от исполнения своих обязанностей уже были,— полагает госпожа Зырянова,— но о Законодательном собрании Пермского края здесь речи не идет». Елена Зырянова отмечает, что у депутата в общепринятом смысле нет работодателя, поэтому наказать или «уволить» его за неисполнение обязанностей сейчас нельзя. «Поэтому я считаю, что норма, которая позволяет прекращать полномочия „прогульщиков“, нужна,— говорит соавтор законопроекта.— Она сформулирована весьма мягко и носит не карательный, а дисциплинарный характер».

Источник, знакомый с ситуацией в парламентском корпусе, сообщил, что на данный момент ни один из депутатов этого созыва еще не имеет прогулов свыше шести месяцев. По его данным, в 2022 году в пятимесячной командировке находился президент «Соликамскбумпрома» Виктор Баранов. Но он отсутствовал по уважительной причине, о чем письменно уведомил Законодательное собрание.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — патриоты за правду» Вероника Куликова говорит, что законопроект носит технический характер. «Он обусловлен обязанностью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным»,— пояснила госпожа Куликова. Также она отметила, что депутаты не смогут дополнительно расширить перечень оснований для досрочного прекращения статуса депутата, поскольку это находится в компетенции федерального законодателя.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин говорит, что введение аналогичной нормы для муниципальных депутатов в данный момент не обсуждается. «Тем не менее, я считаю, что депутат обязан присутствовать на всех пленарных заседаниях,— говорит господин Малютин.— Конечно, бывают случаи, когда человек заболел или уехал по служебным делам. Но я убежден, что статус депутата предполагает и ответственность перед избирателями и перед коллегами, поэтому к своему участию в работе думы коллеги должны относиться серьезно».

Дмитрий Астахов