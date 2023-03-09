Сухофруктам досталось по самые орешки

Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы выявили криминальную схему, по которой в Россию на протяжении нескольких лет из-за границы без уплаты ввозных пошлин и налогов поставлялись орехи и сухофрукты. Для этого организаторы использовали Калининградскую область и ее особую экономическую зону (ОЭЗ), где продукция якобы обрабатывалась, фасовалась и расходилась по всей стране. На самом же деле производство существовало лишь на бумаге, а ОЭЗ использовалась исключительно для транзита. Об объемах ввозимого товара говорит тот факт, что недоимка только за один квартал составила 500 млн руб., а общая сумма неуплаченных налогов может исчисляться миллиардами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

9 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провели несколько десятков обысков в квартирах бизнесменов и офисах компаний, специализирующихся на импорте орехов и сухофруктов. Мероприятия проводились в рамках сразу нескольких уголовных дел, возбужденных следственным управлением СКР по Калининградской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В частности, обыски прошли в двух калининградских ООО «Стюард» и «Роден», специализирующихся на оптовой продаже орехов и сухофруктов. В их адрес они поступали в льготном режиме без уплаты ввозных пошлин и налогов. О том, что предприятия занимаются переработкой и фасовкой поставляемой из-за границы продукции, что подразумевается законом об ОЭЗ, на сайте у них не упоминается. Лишь на страничке «Стюарда» говорится о некоем «наличии собственных промышленных позиций, позволяющих контролировать высокое качество продукции».

В штате у обеих фирм значится по пять человек, а выручка у каждой из них за 2021 год оказалась одинаковой — по 6,2 млрд руб.

Впрочем, участвовавшие в оперативно-следственных мероприятиях сотрудники говорят, что производства у этих, а также еще целого ряда аналогичных фирм существовали только на бумаге. Использовались же они организаторами исключительно для транзита контейнеров с орехами и сухофруктами, прибывавших в Калининград в основном морем из Вьетнама, Чили, Перу, Китая, Турции, Азербайджана и других стран. Отсюда, по данным оперативников, товар опять же через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расходился по всем крупным городам России, включая Москву и Санкт-Петербург. В последнем проживает и предполагаемый организатор схемы, которым правоохранители считают соучредителя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй Марию Анкудинову. За бизнесвумен оперативники приехали в ее квартиру на Фонтанке. Там был проведен обыск, после которого Марию Анкудинову доставили на допрос к следователю, который на момент выхода публикации еще не завершился.

По версии правоохранителей, уклонение подозреваемыми от уплаты налогов только за один квартал составило 500 млн руб., а общий ущерб бюджету страны от беспошлинного ввоза и торговли сухофруктами может исчисляться миллиардами. В данный момент ФНС России проводит выездные налоговые проверки в отношении крупнейших операторов рынка, результаты которых в случае выявления нарушений законодательства лягут на стол следователей.

Впрочем, у фигурантов после возбуждения в отношении них уголовных дел есть шанс избежать дальнейшего преследования, возместив суммы недоимок и пени.

Олег Рубникович