Люди с Кронштадтской

Пермский застройщик ПЗСП займется освоением участка «Китайского рынка» по ул. Кронштадтской, 39. Компания стала владельцем 2,1 га в м/р Данилиха и теперь намеревается возвести там более 40 тыс. кв. м жилья. О переезде торговых рядов ярмарки стало известно еще весной 2022 года, но тогда назначение участка по ул. Кронштадтской, 39 не раскрывалось. Сейчас эта территория находится в промзоне, не предусматривающей жилую застройку. Эксперты считают, что проблем со сменой зонирования участка возникнуть не должно. В качестве минусов площадки отмечается ее близость к железной дороге и проб­лемы с транс­портной доступностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Один из крупнейших застройщиков (ПЗСП) стал владельцем территории так называемого «Китайского рынка» в Дзержинском районе Перми. Как рассказал «Ъ-Прикамье» гендиректор ПЗСП Евгений Демкин, компания намерена застроить жильем земельный участок по ул. Кронштадтской, 39. Сейчас там работают торговые ряды «Китайская ярмарка». «По этому объекту мы планируем до конца года завершить проектирование и получить разрешение на строительство первой очереди. Выход на стройплощадку будет зависеть от графика проектирования. Если успеем, то начнем работы уже в этом году»,— пояснил господин Демкин. На территории «Китайского рынка» в микрорайоне Данилиха планируется разместить более 40 тыс. кв. м жилья. Комплекс по ул. Кронштадтской, 39 будет построен по технологии индустриального домостроения BAUM. Рассматривается возможность частично возвести его по технологии монолитно-каркасного строительства. Объект будет представлять собой комплекс из шести жилых домов переменной этажности.

Территория по ул. Кронштадтской, доставшаяся ПЗСП для освоения, имеет площадь 21,3 тыс. кв. м — это два участка, на которых расположены торговые павильоны и административные здания. По сведениям публичного портала ИСОГД Перми, «Китайский рынок» находится в зоне производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-5, и жилая застройка здесь запрещена. Земля входит в границы санзон совхоза «Цветы Прикамья» и ООО «Комплексные технологии в медицине». По данным «Ъ-Прикамье», ПЗСП приобрел площадку у структур Льва Кима (скончался в конце 2022 года) и организаций, владеющих соседним участком «кранового хозяйства» (там находятся компании «Главкран» и СДМ). В 2022 году в ПЗСП сообщали о проведении сделки по ул. Кронштадтской, но конкретную локацию не раскрывали.

Напомним, «Китайский рынок» переехал на ул. Кронштадтскую в конце 2012 года. Ранее этот торговый комплекс долгое время располагался на проспекте Парковом. Сначала площадку по ул. Кронштадтской, 39 арендовали под размещение «Китайского рынка», пока в 2014 году арендаторы земли не стали ее владельцами. На торгах по банкротству ФПГ «ДАН» указанный участок в составе имущественного комплекса выкупил Лев Ким, соучредитель Корейской общественной организации «Бухаль». В 2019 году городские власти обсуждали реновацию «Китайского рынка». В 2021 году мэрия выдала владельцу этой территории разрешение на строительство торгового комплекса. В апреле 2022-го стало известно, что «Китайский рынок» переедет на Парковый и будет называться «Китай-город». На новом месте «Китай-город» должен был открыться в июле 2022 года, но и по сей день «Китайская ярмарка» функционирует на прежнем месте.

По словам источника на пермском рынке недвижимости, несколько лет назад участки в этой локации уже предлагались на продажу. Сейчас стоимость актива может составлять не меньше 100–150 млн руб. за га земли.

Опрошенные эксперты считают, что проблемы в установлении на этой территории зоны жилой застройки возникнуть не должно. Оптимальным вариантом было бы заключение с властями соглашения о развитии социнфраструктуры, отмечают собеседники «Ъ-Прикамье». «Это „рабочая“ площадка для строительства. Безусловно, как у любого места, там есть свои нюансы: улично-дорожная сеть в микрорайоне не очень развита. Кроме того, рядом проходит железная дорога. С другой стороны, дома в комплексе можно расположить так, что близость железной дороги не будет ощущаться в большом количестве квартир»,— считает руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев. По его мнению, с учетом площади участка и планируемого объема строительства, дома на месте «Китайского рынка» могут быть переменной этажности, высотой 10–20 этажей и коэффициентом плотности застройки около двух.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев назвал участок интересным и отметил его близость к центру Перми. Территория находится рядом с ЖК «Цветы Прикамья», квартиры в котором востребованы у покупателей. В то же время, господин Клементьев обратил внимание на постоянные пробки на ул. Плеханова, проходящей недалеко от участка по ул. Кронштадтской, 39. По словам эксперта, микрорайон в последние годы активно застраивается, и при дальнейшем освоении этой территории необходимо развивать там образовательную, транс­портную и досуговую инфраструктуру. С учетом локации планируемый ПЗСП комплекс будет относиться, скорее всего, к классу «комфорт», заметил директор АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова