У «Башспирта» были свои пунктики

Вслед за республиканскими управлениями ФСБ и СКР Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Башспирт» заинтересовались в УФАС. Антимонопольная служба по материалам прокуратуры республики возбудила дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции». По мнению ведомств, «Башспирт» прописал в Положении ряд пунктов, позволяющих закупать товары и услуги у единственного поставщика в обход конкурсных процедур. В «Башспирте» получить комментарии не удалось. Юристы полагают, что компании будет непросто доказать необходимость закупок у единственных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии назначило на 23 марта рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного 21 февраля по подозрению АО «Башспирт» в нарушении ФЗ «О защите конкуренции».

Как следует из материалов УФАС, опубликованных на его официальном сайте, документы, на основании которых было возбуждено дело, поступили из прокуратуры Башкирии. Претензии надзорного ведомства касались Положения о закупках товаров, работ, услуг, на основании которого госпредприятие «Башспирт» определяет своих подрядчиков и поставщиков. Документ был принят в мае 2018 года, а в июне 2019 года в него были внесены изменения.

По мнению прокуратуры республики, «Башспирт» в нарушение ФЗ «О защите конкуренции» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» включил в Положение 27 подпунктов, позволяющих закупать работы и услуги у единственного поставщика, минуя конкурентные торги. На основании этого документа такая возможность, в частности, имеется у компании при покупке товаров и услуг при возникновении «потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного вмешательства, а также финансирования в условиях изменчивости процентной ставки», при признании процедуры закупки несостоявшейся, при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов и командировок, а также при покупке тары, гофрокоробов, этикеток, зерна, найме адвокатов и так далее.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит правительству Башкирии. По данным участников рынка, по итогам 2022 года компания заняла седьмое место среди производителей водки в России (3,94 млн дал). По данным компании, розничная сеть «Тантана» насчитывает 170 магазинов. Выручка «Башспирта» в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,67 млрд руб., чистая прибыль — 71 млн руб.

Как полагают в УФАС, десять спорных подпунктов связаны с закупками на товарных рынках, являющихся конкурентными. А возможность проведения закупки у единственного поставщика «при признании процедуры закупки несостоявшейся», отмечено в документе УФАС, «является не только ограничивающим конкуренцию, но и содержит коррупционную составляющую»: «Заказчик может составить документацию таким образом, что ни один участник не готов будет подать заявку. Это дает право заказчику заключить договор с любым участником».

Надзорные ведомства также обратили внимание на редакцию Положения о закупках «Башспирта» от сентября 2020 года. В ней, в частности, компания оставила за собой право не проводить торги при закупке товаров или услуг стоимостью ниже 100 тыс. руб. «По сути, это дает возможность вывода денег из организации, используя сомнительные отчетные документы (в том числе кассовые чеки. — «Ъ-Уфа»). Например, направлять деньги на якобы выполненные работы, услуги, покупать товары, которых фактически нет и другое»,— полагают в антимонопольной службе.

В 2021 году в Положение вновь были внесены изменения, которые прокуратура и УФАС считают ограничивающими конкуренцию. Так, закупка услуг у единственного поставщика стала возможна для проведения маркетинговых и PR-мероприятий.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», интерес к деятельности «Башспирта» с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства проявляют не только прокуратура и УФАС. В середине февраля стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий, мошенничества, присвоения или растраты в «Башспирте». По данным следствия, в 2019–2020 годах должностные лица компании в нарушение ФЗ «О защите конкуренции» заключили более 4 тыс. договоров на закупку товаров и услуг с единственными поставщиками. При этом, отметили в ведомстве, стоимость контрактов была завышенной, но ее общая сумма не оглашалась. Всего, по данным СКР, в этот период компании был причинен ущерб на общую сумму свыше 400 млн руб. О конкретных подозреваемых по делу СКР не сообщал.

Получить комментарии в «Башспирте» вчера не удалось.

Партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что если УФАС приняло решение о возбуждении дела, то «признаки нарушения совершенно определенно есть», и завершится оно, вероятнее всего, назначением штрафа и выдачей предписания об устранении. «Иных перспектив в подобного рода ситуациях по умолчанию нет», — отметил он.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин также считает позицию прокуратуры обоснованной: «Верховный суд РФ еще в 2018 году четко сформулировал, что отказ от конкурентных процедур должен быть заказчиком экономически обоснован и допускается только при наличии объективных особенностей соответствующего рынка, а не по усмотрению заказчика. Поэтому, если АО «Башспирт» не докажет ведомству, что все указанные сегменты рынка являются низкоконкурентными, жалоба очевидно подлежит удовлетворению».

Булат Баширов, Карина Мамаева