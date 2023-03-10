Пермь посетит глава Кировской области

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня Пермь с рабочим визитом посетит губернатор Кировской области Александр Соколов. По данным источника, знакомого с ситуацией, в ходе визита господин Соколов ознакомится с ходом подготовки к 300-летию Перми, так как в 2024 году Киров тоже будет отмечать юбилей — 650 лет со дня основания.

Также предполагается, что глава Кировской области обсудит с представителями ФКУ «Упрдор “Прикамье”» перспективы дорожного строительства для дальнейшего развития транспортного сообщения между регионами.