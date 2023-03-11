От загнивающего Запада до империи зла

40 лет назад президент США Рональд Рейган впервые использовал определение «империя зла» по отношению к СССР, которое сразу же вошло в обиход западной прессы. При каких обстоятельствах родились другие известные идеологические шаблонные выражения — в подборке «Ъ».
Загнивающий Запад
Критик Виссарион Белинский в рецензии на повесть Владимира Сологуба «Тарантас», 1845 год:
«Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Из всего этого выводится следствие, что все хорошо, как есть, и никаких изменений к лучшему, особенно в иноземном духе, вовсе не нужно. В самом деле, к чему больница и доктор, развращенный познаниями гнилого Запада,— к чему они там, где всякая безграмотная баба умеет лечить простыми средствами?»
Выражение появилось в разгар противостояния западников и славянофилов. Как ни странно, но сформулировал его именно западник Белинский, который заочно полемизировал с историком славянофильского толка Степаном Шевыревым, любившим писать о нездоровье Запада: «имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг… не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет». С тех пор клише употребляется в разных вариациях («загнивающий», «разваливающийся»), но популярности не теряет.
Наш ответ Чемберлену
Из статьи «Привет Кантону! Вот наш ответ Чемберлену!» в газете «Правда», 2 марта 1927 года:
«Сверху — с балкона Моссовета — алые лампочки и горящие в чьих-то устах слова:
— Товарищи! Снова "пугают" нас нотами, снова мы должны сжимать винтовку, но мы все-таки строим, и построим!
Тысяча глоток откликается снизу:
— А Чемберлену мы ответим так: "Привет Кантону! Лучше деритесь!"»
Одно из самых известных политических клише появилось как ответ на ноту министра иностранных дел Великобритании Джозефа Чемберлена к советскому правительству с требованием прекратить поддержку китайской революции. Благодаря массированной пропагандистской кампании вскоре стало иносказательным определением уверенного отпора противнику.
Политическая проститутка
Владимир Ленин в исполнении Бориса Щукина в фильме «Ленин в Октябре», 1937 год:
«Какая подлость, какая безмерная подлость! Где же границы бесстыдству? Читайте! Товарищ Василий, вот, полюбуйтесь, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали! Предали партию, выдали планы ЦК! Бандиты!»
Основатель советского государства часто прибегал к сравнению оппонентов с женщинами легкого поведения, однако эпитет «политическая» он при этом не использовал. Впервые клеймо «политической проститутки» было поставлено на Троцком в 1934 году в журнале «Под знаменем марксизма», а по-настоящему популярным это выражение стало, прозвучав с большого экрана в киноленте, посвященной 20-летию Октябрьской революции.
Слуга народа
Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы, 11 декабря 1937 года:
«Депутат должен знать, что он — слуга народа, его посланец в Верховный Совет. И он должен вести себя по линии, по которой ему дан наказ народом. Свернул с дороги — избиратели имеют право потребовать назначения новых выборов, и депутата, свернувшего с дороги, они имеют право прокатить на вороных».
Образное описание ответственности правителя перед своим народом появилось еще в античности — например, его можно встретить у Сократа. Однако в современный политический язык это выражение вошло благодаря Сталину, чьи слова активно тиражировались в официальной пропаганде.
Холодная война
Из статьи Джорджа Оруэлла «Ты и атомная бомба» в газете Tribune, 19 октября 1945 года:
«Возможно, мы стремимся не к всеобщему самоуничтожению, а к эпохе столь же ужасающе стабильной, как рабовладельческие строи древности… Пока мало кто смог просчитать идеологическую подоплеку — то есть мировоззрение, вид верований и социальную структуру, которые будут в государстве непобедимом и находящемся в состоянии перманентной холодной войны со своими соседями».
Понятие «холодная война» прочно вошло в обиход благодаря нескольким публикациям британского писателя и журналиста Джорджа Оруэлла, посвященным противостоянию СССР и Великобритании после Второй мировой войны. В официальной речи его впервые употребил советник президента США Гарри Трумэна Бернард Барух во время выступления перед палатой представителей штата Южная Каролина 16 апреля 1947 года.
Железный занавес
Бывший британский премьер и тогдашний лидер оппозиции Уинстон Черчилль во время выступления в Вестминстерском колледже, 5 марта 1946 года:
«Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтике и до Триеста на Адриатике, на Европу опустился железный занавес… Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София — все эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния».
Знаменитую Фултонскую речь Черчилля принято считать точкой отсчета холодной войны. После нее в широкий обиход вошло и выражение «железный занавес», хотя прямой антисоветский смысл оно имело уже давно. Например, еще в 1919 году премьер-министр Франции Жорж Клемансо заявил о необходимости «поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
Культ личности
Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков на закрытом заседании президиума ЦК КПСС, 10 марта 1953 года:
«В прошлом у нас были крупные ненормальности, многое шло по линии культа личности. И сейчас надо сразу поправить тенденцию, идущую в этом направлении… Считаем обязательным прекратить политику культа личности. Мы не можем цитировать одного, потому что это, во-первых, незаслуженно, а во-вторых, неправильно с точки зрения культа личности».
Практика возвеличивания Сталина впервые подверглась критике уже через несколько дней после смерти вождя, но в официальной риторике понятие «культ личности» закрепилось только в 1956 году, когда на XX съезде КПСС состоялось его развенчание.
Империя зла
Президент США Рональд Рейган на ежегодной конференции Национальной ассоциации евангелистов, 8 марта 1983 года:
«Я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные импульсы империи зла, чтобы просто назвать гонку вооружений гигантским недоразумением и тем самым устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между добром и злом».
Оппонируя популярному в 1980-е годы движению по «заморозке» ядерного оружия, американский президент попытался объяснить, почему в сложившейся конфронтации виноват именно СССР, а не США, навесив на него ставший впоследствии широко известным ярлык. Впрочем, спустя четыре года это не помешало Рейгану заключить с Горбачевым Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — ДРСМД. Тогда американский лидер заявил, что больше не считает Советский Союз «империей зла».
Агрессивно-послушное большинство
Ректор Московского государственного историко-архивного института Юрий Афанасьев на первом Съезде народных депутатов CCCР, 27 мая 1989 года:
«Я обращаюсь именно к вам, к этому, я бы сказал, агрессивно-послушному большинству, которое завалило вчера все те решения Съезда, которые от нас ждет народ… Давайте все-таки ни на минуту не забывать о тех, кто нас послал на этот Съезд. Они послали нас сюда не для того, чтобы мы вели себя благостно, а для того, чтобы мы изменили решительным образом положение дел в стране».
После первых альтернативных выборов в высшем органе государственной власти СССР впервые появилась оппозиция — Межрегиональная депутатская группа, выступлениям представителей которой тут же принялись мешать лояльные КПСС депутаты. Выражение демократа Юрия Афанасьева прочно вошло в обиход и с тех пор используется по отношению к молчаливым противникам реформ.
Парад суверенитетов
Депутат Петр Зерин на втором Съезде народных депутатов РСФСР, 11 декабря 1990 года:
«В нынешнее время в связи с обострением межэтнических отношений в нашей стране, а также процессами развала Союза ССР выражают тревогу не только все здоровые силы нашей страны, но и Европейское сообщество. Парад суверенитетов оборачивается войной, от которой страдают все, в том числе и его инициаторы. Распад экономических связей, усиление сепаратизма, рассогласованность союзных и республиканских законов».
Конфликт республиканских властей и руководства СССР в 1988–1991 годах, который закончился чередой провозглашения независимости и выхода республик из состава Союза, принято называть парадом суверенитетов. Впервые это определение прозвучало на Съезде народных депутатов РСФСР в связи с перспективой начала аналогичного процесса уже внутри России. Впрочем, российским властям удалось сдержать внутренний «парад суверенитетов» и уберечь страну от развала.
Ось зла
Президент США Джордж Буш-младший в ежегодном обращении к Конгрессу, 29 января 2002 года:
«Наша цель — не допустить, чтобы режимы, поддерживающие террор, угрожали Америке или нашим друзьям и союзникам оружием массового уничтожения… Эти и подобные им государства, а также их союзники-террористы образуют ось зла, которая, вооружаясь, угрожает миру во всем мире».
Описывая угрозу, исходящую от Ирака, Ирана и КНДР, американский президент объединил два исторических термина — «страны оси» (так называлась коалиция Германии, Италии и Японии, а также их сателлитов накануне Второй мировой войны) и «империя зла» (СССР времен холодной войны). Позже американцы включали в «ось зла» и другие неугодные им государства, в том числе Кубу, Ливию, Сирию, Белоруссию, Россию, Китай.
Духовные скрепы
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, 12 декабря 2012 года:
«Мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи,— дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».
Нравственные ценности, лежащие в основе современного российского общества, метафорически назывались скрепами и раньше, однако именно после речи президента данный термин прочно вошел в политический лексикон. Впрочем, почти сразу он стал предметом критики со стороны оппозиции и часто упоминается в ироничном контексте.