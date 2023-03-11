От загнивающего Запада до империи зла

Критик Виссарион Белинский в рецензии на повесть Владимира Сологуба «Тарантас», 1845 год:

«Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Из всего этого выводится следствие, что все хорошо, как есть, и никаких изменений к лучшему, особенно в иноземном духе, вовсе не нужно. В самом деле, к чему больница и доктор, развращенный познаниями гнилого Запада,— к чему они там, где всякая безграмотная баба умеет лечить простыми средствами?»

Выражение появилось в разгар противостояния западников и славянофилов. Как ни странно, но сформулировал его именно западник Белинский, который заочно полемизировал с историком славянофильского толка Степаном Шевыревым, любившим писать о нездоровье Запада: «имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг… не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет». С тех пор клише употребляется в разных вариациях («загнивающий», «разваливающийся»), но популярности не теряет.