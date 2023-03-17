«У нас не особенно заботятся о свободе, только о вольностях»

20 марта 1828 года родился Генрик Ибсен — норвежский писатель, создатель европейской «новой драмы», стремившейся сделать проблемы современности главной темой театра. Одна из самых знаменитых его пьес — «Кукольный дом» — стала важнейшим высказыванием о свободе человека от социальных условностей, эта тема занимала Ибсена на протяжении всей жизни. Перечитали его письма, до сих пор звучащие актуально в своем сопротивлении различным формам несвободы.

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Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images 1906

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

1

Я все еще часто вижу условность там, где другие видят закон, и ничего не могу с этим поделать.

из письма Бьёрнстьерне Бьёрнсону

2

Может погибнуть государство, но не народ. То, что есть в нас лучшего, по-моему, и будет жить — раз только народный дух наш обладает той способностью подъема, которая позволяет жить и развиваться в бедствии; но обладает ли? Вот великий и всерешающий вопрос!

из письма Бьёрнстьерне Бьёрнсону

3

Для меня самое важное было очутиться на достаточном расстоянии от нашей родной действительности, чтобы увидеть пустоту за самодельной ложью нашей так называемой общественной жизни и все убожество этого субъективного фразерства, всегда столь тороватого на слова, когда предстоит болтать о великом деле, но у которого никогда не хватает ни решимости, ни способности, ни чувства долга, когда доходит до дела.

из письма Магдалене Туресен

4

Наше время часто кажется мне таким безотрадным, что не хочется и работать. Если духовная жизнь народа не имеет перед собой бесконечного будущего, то, по сути дела, безразлично, сколько ему осталось существовать — год или сотню лет.

из письма Магдалене Туресен

5

Удивительно, как история повторяет себя самое, только меняя формы,— совсем вариации на музыкальную тему.

из письма Йуну Григу

6

Нет на свете раз навсегда установленных понятий.

из письма Бьёрнстьерне Бьёрнсону

7

Единственное, что я ценю в свободе,— это борьбу за нее; обладание же ею меня не интересует.

из письма Георгу Брандесу

8

Свобода, равенство и братство уже не то самое, чем были в дни блаженной памяти гильотины. Но этого-то и не хотят понять политики, и вот почему я их ненавижу. Эти люди хотят лишь специальных революций — внешних, политических и т. п. А это все мелочи. Нужна революция человеческого духа.

из письма Георгу Брандесу

9

То, что я зову борьбой за свободу, есть не что иное, как постоянное живое усвоение идеи свободы.

из письма Георгу Брандесу

10

Если кто-нибудь во время борьбы за свободу остановится и скажет: вот, я обрел ее, тот этим докажет как раз, что утратил ее. Но вот такой-то мертвый застой, такое пребывание на одном известном достигнутом пункте свободы и составляет характерную черту нашего общества, оформленного в государства, и это-то я не считаю за благо.

из письма Георгу Брандесу

11

А для индивида вовсе нет разумной необходимости быть гражданином. Напротив. Государство — проклятие для индивида.

из письма Георгу Брандесу

12

Государство имело свое начало и, следовательно, будет иметь свой конец во времени. В будущем предстоит исчезнуть явлениям поважнее; обречена исчезнуть и всякая религия. Ни моральные понятия, ни формы искусства не имеют в себе элементов вечности. Насколько же мы обязаны, в сущности, держаться их? Кто поручится мне, что на Юпитере дважды два не пять?..

из письма Георгу Брандесу

13

Не знаю, что выйдет из этой борьбы на уничтожение между двумя эпохами; но все равно, что бы там ни вышло, лишь бы не осталось по-старому; вот мое правило.

из письма Георгу Брандесу

14

Старики вопят о кощунстве; но не мешало бы им догадаться, что кощунствуют-то они сами.

из письма Георгу Брандесу

15

Почему вы и мы все, с нашими европейскими взглядами, одиноки на родине? Потому что наша родина еще не является цельным, сплоченным государственным организмом; потому что у нас на родине думают, чувствуют и смотрят на все с коммунальной точки зрения.

из письма Георгу Брандесу

16

Без основательных исторических знаний писателю в наше время приходится очень плохо — не обладая ими, он в состоянии лишь весьма несовершенно и поверхностно судить о современности и о людях, о побудительных причинах их образа действий и об их поступках.

из письма Йуну Паульсену

17

Нам прежде всего надо рубить сплеча и основательно искоренить все это мрачное средневековое монашеское миросозерцание, которое сковывает души и притупляет умы. Мое мнение: пока мало толку бороться за искусство; полезнее бороться против врагов искусства.

из письма Лоренцу Дитриксону

18

Я все более и более убеждаюсь в том, что есть нечто деморализующее в занятии политикой и в том, чтобы принадлежать к какой-либо партии. Ни при каких обстоятельствах, никогда не примкнул бы я к партии, имеющей за собою большинство.

из письма Георгу Брандесу

19

У меня нет способностей быть ни гражданином государства, ни ортодоксальным христианином, а на что у меня не хватает способностей, от того я воздерживаюсь. Для меня высшее и первейшее жизненное условие — свобода. У нас же не особенно заботятся о свободе, а только все о вольностях — в большем или меньшем количестве, согласно партийной точке зрения.

из письма Георгу Брандесу

20

Я остаюсь при своем мнении, что передовой борец за идеи никогда не может собрать вокруг себя большинства. Я, по крайней мере, на себе лично испытываю непрерывное движение вперед. Там, где я стоял, когда писал разные свои книги, теперь стоит уже довольно сплоченная толпа, но сам я ушел дальше, ушел — надеюсь — далеко вперед...

из письма Георгу Брандесу

Составила Анна Писманик

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