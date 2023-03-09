Минобороны РФ назвало ракетный обстрел Украины «массированным ударом возмездия» за Брянск

Минобороны России сообщило, что сегодняшние удары по Украине стали ответом на террористические акции в Брянской области. Сам обстрел ведомство назвало массированным «ударом возмездия».

«Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены»,— сообщило Минобороны.

Российское ведомство утверждает, что были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов, также «сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения».

Сегодня, 9 марта, утром на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Минэнерго Украины сообщило об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях. В Киеве в результате взрывов пострадали два человека. Власти Львовской области сообщили о гибели шести человек. Также полностью обесточена Запорожская АЭС.

2 марта власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Украина свою причастность отрицает. Ответственность взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус». МВД объявило в розыск предполагаемого участника атаки Илью Богданова. На подъездах к атакованным селам выставили блокпосты.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Лаура Кеффер