За сутки у берегов Камчатки произошло 10 землетрясений

Сейсмологи зафиксировали десятое за сутки землетрясение у берегов Камчатки, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Десять сейсмических толчков произошли в акватории Тихого океана к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаги землетрясений залегали примерно в 200 километрах от краевого центра. Еще один сейсмический толчок произошел в районе острова Беринга.

Магнитуда самого сильного землетрясения, которое произошло в 14:06 по местному времени (5:06 мск), составила 5,2. Последний толчок с магнитудой 3,7 произошел в 19:18 (10:18 мск). Вчера, 8 марта, у берегов Камчатки произошли три землетрясения. Магнитуда самого сильного — 6,1, его ощутили жители трех населенных пунктов.

Анастасия Ларина