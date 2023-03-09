Строительством отеля в Добрянке займется супруг известного блогера

Инвестор туристического комплекса в Добрянке — ООО «Королевские дачи» — и АО «Корпорация Туризм.РФ» учредили совместную компанию, которая займется реализацией проекта. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парк-отель Королево» было зарегистрировано 7 марта в Перми. Компания будет вести гостиничную деятельность. Возглавил новую организацию бизнесмен Давид Назарян. Напомним, что инициативу возвести крупный туркомплекс в Добрянке поддержала корпорация «Туризм.РФ». Госкомпания частично профинансирует проект.

Предприниматель Давид Назарян является владельцем и руководителем целого ряда московских и питерских компаний. Например, ООО «Теплоэнергоресурс», ООО «Марсово поле» и ООО «Комплекс развития территорий» занимаются производством, передачей, распределением пара и горячей воды, кондиционированием воздуха. ООО «Нил» производит безалкогольные напитки и минеральную воду, а ООО «Дидагрика» ведет деятельность холдинговых компаний. Еще одна компания господина Назаряна — ООО «Литасфера» — занимается гостиничной деятельностью. В российских СМИ и соцсетях пишут, что Давид Назарян является супругом известного блогера, экс-ведущей шоу «Подруги» Ксении Дукельской. Госпожу Дукельскую в паблике знают под именем Ксения Дукалис.

Построить туристический комплекс «Королево» в Добрянке собирается компания «Королевские дачи». Совладельцем общества недавно стал пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов. Вместе с бизнес-партнером Александром Завадским господин Жуланов возведет крупный туристический комплекс с отелем на берегу Камы, недалеко от мыса Стрелка. Общий бюджет проекта составит 2,5 млрд руб. В туристический комплекс «Королево» в Добрянском округе войдут отель с 90 номерами, здания с апартаментами и пять коттеджей. Финансирование госкорпорацией «Туризм.РФ» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».