Энергетическая компания «Квадра» перестала быть публичной после покупки «Росатомом»

Генерирующая компания «Квадра» (поставляет тепло и электроэнергию во все регионы Черноземья, а также в Калужскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области) прекратила публичный статус. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее «Квадра» была публичным акционерным обществом (ПАО), теперь стала акционерным обществом (АО). Новое название отражено в редакции устава и зарегистрировано в начале марта «в установленном законодательством порядке», рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что изменение наименования не является реорганизацией и не влечет изменения ОГРН / ИНН. При этом у «Квадры» прекращены обязанности по раскрытию информации в форме отчета эмитента, в форме сообщений о существенных фактах, в форме бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности.

Основным владельцем компании долгое время была группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. В январе 2022 году 82,47% акций «Квадры» приобрела структура госкорпорации «Росатом» АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР). В июле РИР увеличили долю в уставном капитале до 95,02% за счет выкупа акций у миноритариев.

О причинах покупки «Квадры» «Росатомом» читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте