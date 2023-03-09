«Алгоритм» пришел на готовое

Группа «Алгоритм», в число совладельцев которой входит бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Виктор Файзулин, расширяет бизнес. Застройщик жилья инвестировал более 600 млн рублей в производство готовой еды для торговых сетей на собственной площадке в Ленобласти. Это растущий, но высококонкурентный сегмент, закрепиться в котором для непрофильного игрока может быть непросто, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты предупреждают: при контрактном производстве готовой еды маржинальность будет не такой высокой, как при выпуске продукции под собственным брендом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты предупреждают: при контрактном производстве готовой еды маржинальность будет не такой высокой, как при выпуске продукции под собственным брендом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что группа компаний «Алгоритм» открывает комбинат питания в деревне Порошкино Ленинградской области, стало известно из данных портала HeadHunter. Гендиректор предприятия Александр Свистов подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию, уточнив, что запуск завода состоялся в марте. Там будут выпускаться готовые блюда (супы, салаты, сэндвичи и пр.) под брендом «Хот хит» и собственными торговыми марками розничных сетей. Речь идет о еде с коротким сроком годности, а также продукции более длительного хранения, произведенной с использованием технологий стерилизации и пастеризации, пояснил господин Свистов. Проектная мощность предприятия составит 30 тонн продукции в день, инвестиции — свыше 600 млн рублей.

«Алгоритм» занимается строительством жилья и коммерческих объектов. По собственным данным, за время своей работы группа построила более 150 тыс. кв. м недвижимости. В число ее совладельцев, по данным «СПАРК-Интерфакс», входят бывший футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин, Олег Самсонов и Кирилл Рудаков. Двое последних являются партнерами Бориса Ротенберга по компании «Техатомстрой», которая занимается строительными работами в атомной отрасли.

Выпускаемая на комбинате продукция будет поставляться в торговую сеть «Перекресток», в перспективе количество партнеров будет расширено, говорит господин Свистов. Спрос на готовую еду со стороны ритейлеров превышает предложение, поскольку игроков, готовых обеспечить необходимые объемы поставок, на рынке не так много, подчеркивает он. Выход «Алгоритма» в новый сегмент позволит диверсифицировать бизнес, сделав его более устойчивым, добавил господин Свистов.

Крупнейшие ритейлеры активно развивают собственные торговые марки и будут заинтересованы в работе с новым высокотехнологичным производством, полагает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сотрудничество с «Перекрестком» позволит загрузить большую часть мощностей, но при контрактном производстве маржинальность будет не такой высокой, как при выпуске продукции под собственным брендом, предупреждает он. Интересными каналами для поставок кулинарии также могут стать сегмент HoReCa (отели, рестораны, кафе.— «Ъ-СПб»), магазины при АЗС и бизнес-центрах, перечисляет аналитик.

Со стороны производство готовой еды кажется простым и понятным бизнесом с хорошей маржинальностью, но для того, чтобы им заниматься, требуется вовлеченность в операционные процессы, объясняет CEO сети Greenbox Максим Яковлев. Этот рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, и для работы на нем важное значение имеют кулинарные навыки и понимание специфики бизнеса, которого может не быть у строительной компании, рассуждает он.

По итогам 2022 года объем рынка готовой еды вырастет на 8,4% и составит 921,8 млрд рублей, оценивали в «РБК Исследования рынков». По их данным, потребители чаще всего приобретают такую продукцию для того, чтобы побаловать себя любимыми блюдами и сэкономить время на готовку. Предпочтения покупателей во многом сформировал период пандемии, когда рестораны работали в ограниченном режиме, резюмирует господин Свистов.

Константин Куркин