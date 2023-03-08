В этом году ПЗСП планирует начать строительство крупного ЖК в Ижевске

В 2023 году ПЗСП рассчитывает приступить к застройке своего крупного земельного участка в Ижевске, в Завьяловском районе. Об этом рассказал гендиректор предприятия Евгений Демкин во время интервью «Ъ-Прикамье». По словам господина Демкина, будущий жилой комплекс в Ижевске будет иметь площадь около 73 тыс. кв. м. В состав района войдут десятиэтажные многоквартирные жилые дома серии Э-600. Освоение территории в Завьяловском районе Ижевска запланировано на 2023–2028 годы.

Евгений Демкин добавил, что ПЗСП на опыте строительства крупного жилого комплекса в Ижевске «отточит» работу на удаленных от Перми территориях. После этого, а также после доработки системы внутренней организации строительства предприятие будет рассматривать возможность выхода в другие регионы.

Напомним, в минувшем году ПЗСП приобрел в Ижевске земельный участок площадью 25 га. Территория в Завьяловском поселении, предназначенная под жилую застройку, была куплена у ижевской компании «Комосстрой». Эту площадку ПЗСП собирается застроить панельными домами серии Э-600. Выход компании в другой регион гендиректор ПЗСП Евгений Демкин назвал вынужденной мерой из-за дефицита земли в Перми — в краевом центре застройщик не может обеспечить себе загрузку. Освоение участка в Удмуртии — уже не первый проект ПЗСП в этом регионе. В 2020 году пермское предприятие сдало в Ижевске ЖК «Новый парк», а до этого около десяти лет поставляло стройматериалы для возведения ЖК «Виктория-парк» в ижевском микрорайоне №17 (девелопер ГК — «Альянс»).