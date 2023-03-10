Дашу Ушакову ждут в Томске в мае

3 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кузбасс» мы рассказали историю девятилетней Даши Ушаковой из Кемеровской области («Красиво, как математика», Оксана Пашина). У девочки тяжелый врожденный порок сердца, нарушена работа трехстворчатого клапана. Вместо клапана Даше установили биопротез, спустя два года его пришлось заменять. Сейчас протез вновь вышел из строя, но риск третьей операции на открытом сердце очень высок, поэтому девочке проведут имплантацию клапансодержащей системы Melody щадяще, через сосуды. Рады сообщить: вся необходимая сумма (4 330 322 руб.) собрана. Анастасия, мама Даши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даша Ушакова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даша Ушакова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 3 марта 22 009 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Кузбасс», «Ивтелерадио», «Красноярск», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 29 845 847 руб.