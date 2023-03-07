Совладельцем российского бизнеса финской Reima стал «Детский мир»

Финский производитель детской одежды Reima завершил выход с российского рынка. Об этом компания объявила 24 февраля. В сообщении указывалось, что новыми владельцами бизнеса стала «группа локальных инвесторов». Сумма сделки не уточнялась. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что 75% ООО «Рейма» перешло к АО «Валан Менеджмент», еще 25% получило ООО «ДМ Капитал» (структура сети магазинов детских товаров «Детский мир»).

«Выход Reima из России завершен, поскольку дочерняя компания Reima в России была продана местному оператору. Были получены все необходимые разрешения от российских властей, и сделка была закрыта в феврале 2023 года»,— говорится в сообщении на официальном сайте. В компании уточнили, что персонал Reima в российской дочерней компании перешел на работу к новому владельцу.

По оценке главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, которую приводят «Ведомости», стоимость сделки может достигать 2 млрд руб. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что компания могла получить минимум 1,5 млрд руб. Магазины Reima уже начали менять вывески, обратило внимание издание. Теперь они называются Nordy. На официальном сайте компании отмечается, что под новым брендом в России открылось уже семь магазинов.

Компания Reima создана в 1944 году. В России она была представлена двумя брендами — Reima и Lassie, которые сотрудничали, в частности, с «Детским миром». В 2021 году чистый объем продаж Reima составил €147 млн, 90% из которых были получены за пределами Финляндии. Магазины Reima в России были закрыты в марте 2022 года, тогда же были остановлены бизнес-операции компании. Использование бренда Reima франчайзинговыми предпринимателями было прекращено после переходного периода в июне прошлого года.

Милена Костерева