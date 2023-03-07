Область высокого давления

Британские ученые на основе данных о назначениях лекарственных препаратов решили выяснить, как пандемия повлияла на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а именно гипертонии, повышенного уровня холестерина в крови и диабета как фактора риска таких заболеваний. Для этого они изучили 1,32 млрд записей о выдаче лекарств в аптеках Англии, Шотландии и Уэльса по месту жительства пациентов за период с апреля 2018-го по июль 2021 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подсчитав, сколько лекарств распределялось каждый месяц, и сравнив показатели с предыдущим годом, они обнаружили, что с марта 2020-го по июль 2021 года количество выданных лекарств от давления снизилось, причем падение ниже уровня 2019 года было зафиксировано в августе 2020-го (9,3%), октябре 2020-го (1,2%) и ноябре 2020-го (0,3%). И хотя в декабре того же года эта цифра выросла на 4,7%, количество распределенных лекарств вплоть до апреля 2021-го было ниже, чем годом ранее.

В результате с апреля 2020-го по июль 2021 года лечение от гипертонии начали на 491 306 человек меньше по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы сохранились тенденции 2019 года. Число людей, начавших прием препаратов от гипертензии в первой половине 2021 года, снизилось на 27 070 человек в месяц по сравнению с тем же периодом 2019 года. На 16 744 в месяц уменьшилось число тех, кто начал принимать лекарства для снижения уровня холестерина в крови. Специалисты прогнозируют, что в будущем это может привести к 13 662 дополнительным неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям, если эти люди до конца жизни не будут проходить терапию для контроля артериального давления, в том числе к росту числа случаев инфаркта миокарда на 2281, инсульта — на 3474. Если же больным будет назначено лечение в течение пяти лет, общее число неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, связанных с пандемией, снизится на 2716 случаев. Это значит, что можно будет избежать минимум 1554 инфаркта и 3014 инсультов.

Несколько иначе обстоят дела с диабетом. Интересно, что за тот же период средства от диабета 2-го типа начали принимать на 623 человека в месяц больше по сравнению с 2019 годом. По мнению ученых, это может отражать рост заболеваемости диабетом 2-го типа среди британцев либо выявление болезни в запущенной стадии. Ответственное отношение пациентов к лечению диабета, возможно, объясняется еще и тем, что теперь все понимают: диабет — фактор риска тяжелого течения ковида.

В свете полученных результатов ученые считают необходимым срочно найти способы выявления и лечения пациентов, не получающих соответствующих препаратов ввиду недообследованности, чтобы избежать резкого роста обострений сердечно-сосудистых заболеваний, ставших косвенным последствием пандемии ковида. В качестве одного из таких способов предлагается упростить доступ к измерению давления и уровня холестерина в крови, что поможет людям получать необходимую помощь именно тогда, когда они в ней нуждаются, уверены авторы исследования.

По материалам.

Елена Туева