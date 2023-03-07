7,68 процента годовых составила в третьей декаде февраля средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банков РФ (по объему депозитов физлиц), сообщил ЦБ. Показатель за декаду снизился на 0,25 процентного пункта, поскольку из топ-10 выпал МКБ, а его место занял Райффайзенбанк с более низкими ставками. Ставка по депозитам физлиц на срок от 181 дня до года снизилась на 0,48 п. п.— до 6,66%, на срок до 90 дней — на 0,17 п. п., до 5,74%. Выросла ставка по вкладам от 91 до 180 дней — на 0,08 п. п., до 6,85%, и на срок более года — на 0,43 п. п., до 8,31%. За пять месяцев роста ставок по долгосрочным вкладам это стало самым высоким декадным приростом.

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