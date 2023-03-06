За экономию придется заплатить

Краснодарский субдрядчик по энергосервисному контракту с администрацией Тихорецка взыскал с подрядчика стоимость выполненных работ на 153,8 млн руб. Столичная компания «БЛ Энерго» заключила контракт с городом на установку и обслуживание оборудования, которое позволит в дальнейшем экономить на уличном освещении до 60%. Несмотря на то, что мэрия заявляла о нарушениях условий контракта, суд принял во внимание подписанные акты приемки. Эксперты считают, что на основании данного судебного решения компания-подрядчик сможет расторгнуть договор с администрацией и получить свою прибыль, не дожидаясь 2028 года, как это прописано в контракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению эксперта, подрядчик планирует расторгнуть с мэрией Тихорецка контракт, чтобы получить деньги сразу, не дожидаясь эффекта экономии электроэнергии

Фото: Константин Ушаков, Коммерсантъ По мнению эксперта, подрядчик планирует расторгнуть с мэрией Тихорецка контракт, чтобы получить деньги сразу, не дожидаясь эффекта экономии электроэнергии

Фото: Константин Ушаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск краснодарской фирмы ООО «Светосервис-Кубань» к московской компании ООО «БЛ Энерго» о взыскании задолженности по оплате субподрядных работ в размере 153,8 млн руб., а также 14 млн руб. из заявленных 28 млн руб. неустойки. Предметом субподряда являлись работы по повышению энергоэффективности системы наружного освещения в Тихорецке. Судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что данные работы являются предметом энергосервисного контракта, который ООО «БЛ Энерго» заключило с администрацией Тихорецка в апреле 2020 года, его стоимость составила 157 млн руб. В соответствии с условиями договора подрядчик будет получать суммы, составляющие 95% объема сэкономленных средств, 5% - остаются у заказчика. Размер экономии вычисляется из разницы базового уровня потребления электроэнергии и фактически достигнутого в сопоставимый период. В результате выполнения работ к 2028 году экономия расходования электроэнергии уличного освещения в городе должна составить 60%.

Согласно материалам дела, стоимость субподрядных работ по внедрению энергоэффективных технологий составила 153,8 млн руб. Эту сумму ООО «БЛ Энерго» не выплатило ООО «Светосервис-Кубань». Суд установил, что претензий по качеству выполненных работ заявлено не было, недостатков или дефектов не выявлено, работы приняты в 2021 году, что подтверждается актами.

Администрация Тихорецка, привлеченная в дело в качестве третьего лица, возражала против удовлетворения исковых требований субподрядчика, заявляя, что работы выполнены ненадлежащим образом и с грубыми нарушениями условий контракта, техзадания, а также нарушением срока. На сайте госзакупок информация об исполнении и контракта отсутствует, однако размещено распоряжение местной администрации об утверждении лимитов бюджетных обязательств по его оплате. Согласно документу, расчеты должны начаться в текущем году (2,4 млн руб.), с 2023 по 2027 годы предусматривается ежегодная выплата по 22,4 млн руб., а в 2028 году – 64,9 млн. Финансовому отделу администрации поручено проводить соответствующие оплаты за счет ассигнований, предусмотренных на опату поставки электроэнергии.

Суд посчитал, что доводы мэрии не исключают правомерности требований истца, опровергаются имеющимися доказательствами и сделаны «при неверном применении норм закона». Опираясь на подписанные заказчиком и субподрядчиком акты выполненных работ, судья установил факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору. «Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату», - говорится в решении суда.

В настоящее время Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск ООО «БЛ Энерго» к администрации Тихорецка о расторжении данного энергосервисного контракта и взыскании с города убытков в размере 175,6 млн руб., а также обеспечения исполнения контракта в размере 31,4 млн руб.

В администрации Тихорецка не смогли оперативно прокомментировать споры хозсубъектов и поданный к городу иск подрядчика.

Руководитель практики по вопросам недвижимости и строительства адвокатской конторы «Сотниковы и Партнеры» Елена Сотникова считает, что решение о взыскании денег по договору субподряда будет иметь преюдициальное значение по другим спорам между теми же лицами. «На основании этого решения суд, рассматривая спор о расторжении договора, может сделать вывод о том, что факт выполнения работ установлен вступившим в законную силу судебным актом», - говорит она.

Что касается цели иска ООО «БЛ-Энерго» о расторжении энергосервисного контракта, юрист предположила, что он направлен на то, чтобы возместить затраты компании, не дожидаясь, когда они вернутся за счет установленных договором 95% экономии к 2028 году. «Также требование о расторжении контракта со стороны ’’БЛ-Энерго’’ может быть заявлено как возражение против расторжения контракта со стороны администрации Тихорецка. Вопрос о том, чью вину установит суд, крайне важен для установления того, кто будет обязан выплатить убытки и штрафные санкции», - заключила госпожа Сотникова.

Михаил Волкодав

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