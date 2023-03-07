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Убрать удаления и помогать вратарю

необходимо игрокам СКА, чтобы выиграть у «Динамо» серию Кубка Гагарина

Сегодня хоккеисты СКА проведут в Минске четвертый матч четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ против «Динамо». После трех игр, две из которых состоялись в Петербурге, армейцы ведут в счете 2:1.

Четвертьфинал Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Третий матч серии между ХК «Ска» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Минск) в Минске

Четвертьфинал Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Третий матч серии между ХК «Ска» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Минск) в Минске

Фото: ХК СКА

Четвертьфинал Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Третий матч серии между ХК «Ска» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Минск) в Минске

Фото: ХК СКА

В воскресенье хоккеисты СКА одержали первую «сухую» победу над динамовцами — обыграли их в столице Беларуси со счетом 4:0. В этой игре ворота петербуржцев, как и в двух предыдущих, защищал Дмитрий Николаев. После первого матча, который СКА неожиданно проиграл в городе на Неве 4:6, многие думали, что тренерский штаб поменяет вратаря. Но Николаева решили не трогать. Как правило, тех, на кого делают ставку в плей-офф, уже не меняют. Если только они не ошибаются в течение нескольких матчей или исход игры не вызывает сомнений.

Николаев чуть лучше выглядел во второй игре серии, когда СКА выиграл 5:2. Но уберечь свои ворота смог в Минске. Хотя в одном из эпизодов только запрос тренеров СКА спас армейцев от пропущенной шайбы. Она уже закатилась в ворота, но видео показало, что соперник толкнул Николаева на «пятачке», чего делать нельзя.

Счет к тому моменту был 2:0 в пользу СКА, шел второй период, и еще ничего не было решено. Но, видимо, эпизод с отмененным голом выбил хозяев из колеи. Сразу после него армейцы провели третий гол. По левому борту от всех убежал защитник Александр Никишин и аккуратным броском переиграл голкипера «Динамо» Константина Шостака.

От такого удара динамовцы оправиться уже не смогли. Тем более что у них пропускали матч из-за дисквалификации ведущие канадские форварды Ник Меркли и Седрик Пакетт. В оставшееся время бело-голубые еще пытались что-то сделать, но больше по инерции. СКА осложнял себе задачу тем, что игроки часто нарушали правила, причем на протяжении всего матча. В общей сложности армейцы набрали 21 минуту штрафа. Для матча плей-офф это много. Но «бригады меньшинства» работали хорошо, а на последнем рубеже в этот день выручал Николаев.

Вообще этот вратарь играет хорошо тогда, когда хорошо действует вся команда. В одиночку вытаскивать матчи он пока не научился. Это не Доминик Гашек. И не Иван Федотов, который в прошлом сезоне свой игрой дотащил ЦСКА до Кубка Гагарина. После этого его, кстати, призвали служить в армию РФ, вместо того чтобы отпустить в НХЛ, куда он собирался. Федотов и сейчас томится в одной из частей, как граф Монте-Кристо. Важно было, чтобы Николаеву после первого неудачного матча, когда он пропустил все что можно и даже сверх того, помогла команда. И СКА стал играть в обороне гораздо собранней. В атаке у армейцев есть кому забить.

Единственная проблема дуэли с «Динамо» — большое количество удалений. В трех матчах плей-офф нахватали уже 35 минут штрафа. Роман Ротенберг, главный тренер СКА, сказал, что команда в Минске почти весь матч провела в меньшинстве. И что надо удаления убрать. Впрочем, он это на протяжении всего сезона говорит, а решить проблему не удается. Может, так действуют соперники, что заставляют армейцев «фолить». А может, это разгильдяйство. Хотя в плей-офф его не должно быть.

Может быть и третья причина — усталость игроков. Тогда того, кто не успевает, нарушает правила, надо менять. На пресс-конференции после матча с «Динамо» Роман Ротенберг намекнул на то, что в составе могут произойти перестановки: пора бросить в бой свежую кровь. Посмотрим, как это получится у армейцев в четвертой встрече. Она, как и все, решающая. Если петербуржцам удастся еще раз победить в столице Беларуси, дома останется выиграть еще один матч для общей победы (серия длится до четырех викторий одной из команд). Минчанам остается надеяться на то, что проявят себя их североамериканцы: хоккеисты из этой страны умеют побеждать в плей-офф. Пусть про тех, кто играет за «Динамо», не всегда можно сказать так.

Ну и, может, на арену, где «Динамо» принимает СКА, придет президент страны Александр Лукашенко — большой поклонник хоккея. Он за судьбой «Динамо» следит. И практически после каждого сезона устраивает команде и ее руководству взбучку. На результатах это, впрочем, не сказывается. Разве что игроки стараться больше будут, если узнают, что на хоккей пришел «батька».

Кирилл Легков

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