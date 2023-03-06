СТС снимает сериал по сценарию нейросети

СТС начал съемки первого сериала по сценарию нейросети, сообщили «Ъ» в пресс-службе образовательной платформы Skillbox. Он получил название «Сидоровы», премьера состоится на платформе VK Видео.

Нейросеть A.I. TV Script Generator создали студенты пSkillbox. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него несколько сериалов СТС — «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые», «Жена олигарха». Утверждается, что «тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария». Также нейросеть может генерировать основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки.

Главные роли в ситкоме «Сидоровы» исполняют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко. В центре сюжета — история «среднестатистической семьи Сидоровых», в которой отец семейства внезапно замечает, что они не могут выйти из квартиры и постоянно слышат закадровый смех. Дата премьеры не уточняется.