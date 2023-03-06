Курское село Искра осталось без электричества после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничной территории региона. На этот раз вооруженные силы Украины, по данным главы региона, обстреливают Хомутовский район.

Известно, что снаряды повредили объекты энергоснабжения. В результате обесточено село Искра. «Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту»,— сообщил губернатор. По данным местных властей, в Искре находится 16 домов, в которых живут 23 человека.

Приграничные районы России почти ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Сегодня утром в городе Новый Оскол Белгородской области сработала система ПВО, которая сбила три ракеты. За день до этого без электричества осталось белгородское село Щетиновка.

На прошлой неделе в соседнюю с Курской Брянскую область вторглась группа украинских диверсантов. После этого в регионе усилили меры безопасности. В Курской области силовой блок работал в усиленном режиме во время праздничных выходных в феврале.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж