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Директора саратовской охранной организации наказали за долги по зарплате

В Саратове перед работниками ООО частная охранная организация «Лион-Альянс» погасили долг по зарплате за два месяца.

По информации облпрокуратуры, после проверки прокуратуры Волжского района было установлено, что 61 работнику предприятия не выплачена зарплат аза декабрь и январь. Общая сумма задолженности превысила 1,2 млн руб.

В отношении директора ООО возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) и внесли представление. После этого долг был погашен.

Марина Ковалева

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