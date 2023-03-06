В Новосибирске подожгли центр сбора гуманитарной помощи для участников СВО

Неизвестные в Новосибирске подожгли помещение координационного центра «Активный город» на ул. Новоморская, где был организован сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала, начальник отдела общественных связей и информации администрации Советского района Дина Вагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

По ее словам, в ночь на 6 марта злоумышленники разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью и ветошью. На сигнал сработавшей сигнализации оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Охранники забросали огонь снегом. В результате пламя лишь повредило край стола.

По словам Дины Вагиной, расследованием инцидента занимаются уполномоченные органы.

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Илья Николаев