В Ростове главу МКУ «Ростгорсвет» обвиняют в получении взятки в 1 млн рублей

Директор и замглавы муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» обвиняются в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) в размере 1 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области. Данные фигурантов уголовного дела не раскрывают.

По информации следователей, обвиняемые получили деньги от руководителя коммерческой организации за информацию, позволившую компании вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с МКП «Ростгорсвет», а также подписание приемочных документов по исполнению указанных контрактов и оплате выполненных в рамках данных договоров работ. Главе организации, участвовавшему в данном преступлении, также предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Анастасия Назарова