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Коммерсантъ FM
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129,8 пункта составило в феврале значение индекса продовольственных цен ФАО ООН (за 100 пунктов принимается средний уровень цен в 2014–2016 годах). Это на 0,6% ниже январского уровня и на 18,7% ниже пика марта 2022 года. Цены на еду падают уже одиннадцатый месяц подряд: в феврале они снизились на растительные масла (на 3,2% к январю, до минимума с начала 2021 года), на молочную продукцию (на 2,7%), зерновые (на 0,1%) и мясо (на 0,1%). Индекс цен на сахар вырос на 6,9%, до максимума с февраля 2017 года. Основная причина этого повышения — пересмотр прогноза производства сахара в Индии на сезон 2022/23 года, приведший к ухудшению перспектив экспорта этой продукции.

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