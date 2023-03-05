Bloomberg: мировые рынки столкнулись с кризисом из-за нехватки долларов

Больницы откладывают операции на Шри-Ланке, международные рейсы приостанавливают в Нигерии, автомобильные заводы закрывают в Пакистане — все это стало следствием кризиса из-за нехватки долларов, пишет Bloomberg.

«В этих неспокойных странах назревает настоящий кризис, и для некоторых все может стать еще хуже,— считает Хаснайн Малик, стратег по развивающимся рынкам и пограничным рынкам Tellimer в Дубае.— Инвесторы должны стать еще более бдительными при проверке уязвимости и дифференциации страновых рисков, чтобы не быть удивленными следующей Ганой или Шри-Ланкой».

Нехватка долларов ограничивает доступ ко многим вещам – от сырья до лекарств, тогда как правительства пытаются справиться с долгами, стремясь получить пакеты помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Как отмечает Bloomberg, проблемы в ряде экономик усугубились вместе с восстановлением доллара. По данным агентства, такие тенденции заставят управляющих капиталом действовать более осторожно при распределении инвестиций.

Международные перевозчики приостановили полеты в Нигерию из-за трудностей с репатриацией долларов из страны. В Бангладеш производители электроэнергии требуют от центробанка $1 млрд для импорта топлива, чтобы предотвратить надвигающийся энергетический кризис. Малави сталкивается с нехваткой фармацевтических препаратов, удобрений и дизельного топлива на фоне сокращения импорта из-за кризиса.

В 2022 году у МВФ попросили помощь Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка. На Шри-Ланке в апреле 2022 года произошел дефолт по внешнему долгу, а Пакистан оказался на грани дефолта на фоне сокращения валютных резервов. В этих странах проявилась нехватка не только топлива, но и, например, лекарств и медицинского оборудования.

«Эти страны погрязли в экономическом коллапсе, а некоторые, например Пакистан, балансируют на грани очередного дефолта,— сказал Джон Марретт, старший аналитик Economist Intelligence Unit в Гонконге.— Большая часть их экономики испытывает трудности. Валюта тоже стоит гораздо меньше».

Военный конфликт России и Украины, а также ужесточение политики Федеральной резервной системой привели к росту доллара. Как следствие, бюджеты многих пограничных экономик понесли большой ущерб из-за роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Анастасия Ларина