Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: мировые рынки столкнулись с кризисом из-за нехватки долларов

Больницы откладывают операции на Шри-Ланке, международные рейсы приостанавливают в Нигерии, автомобильные заводы закрывают в Пакистане — все это стало следствием кризиса из-за нехватки долларов, пишет Bloomberg.

«В этих неспокойных странах назревает настоящий кризис, и для некоторых все может стать еще хуже,— считает Хаснайн Малик, стратег по развивающимся рынкам и пограничным рынкам Tellimer в Дубае.— Инвесторы должны стать еще более бдительными при проверке уязвимости и дифференциации страновых рисков, чтобы не быть удивленными следующей Ганой или Шри-Ланкой».

Нехватка долларов ограничивает доступ ко многим вещам – от сырья до лекарств, тогда как правительства пытаются справиться с долгами, стремясь получить пакеты помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Как отмечает Bloomberg, проблемы в ряде экономик усугубились вместе с восстановлением доллара. По данным агентства, такие тенденции заставят управляющих капиталом действовать более осторожно при распределении инвестиций.

Международные перевозчики приостановили полеты в Нигерию из-за трудностей с репатриацией долларов из страны. В Бангладеш производители электроэнергии требуют от центробанка $1 млрд для импорта топлива, чтобы предотвратить надвигающийся энергетический кризис. Малави сталкивается с нехваткой фармацевтических препаратов, удобрений и дизельного топлива на фоне сокращения импорта из-за кризиса.

В 2022 году у МВФ попросили помощь Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланка. На Шри-Ланке в апреле 2022 года произошел дефолт по внешнему долгу, а Пакистан оказался на грани дефолта на фоне сокращения валютных резервов. В этих странах проявилась нехватка не только топлива, но и, например, лекарств и медицинского оборудования.

«Эти страны погрязли в экономическом коллапсе, а некоторые, например Пакистан, балансируют на грани очередного дефолта,— сказал Джон Марретт, старший аналитик Economist Intelligence Unit в Гонконге.— Большая часть их экономики испытывает трудности. Валюта тоже стоит гораздо меньше».

Военный конфликт России и Украины, а также ужесточение политики Федеральной резервной системой привели к росту доллара. Как следствие, бюджеты многих пограничных экономик понесли большой ущерб из-за роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...